RIBES, Jean



Au Centre hospitalier de La Malbaie, le 19 décembre 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé M Jean Ribes conjoint de dame Valérie Larochelle et fils de feu M René Ribes et de dame Lise Lesage. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance,Il laisse dans le deuil sa conjointe Valérie, ses filles Amélya et Érika, sa mère Lise, ses frères et sœurs : Claude (Michèle Boisclair), Murielle (André Véronneau), André (Line Lecours), Élaine (Denis Lussier), Michel, sa belle- famille : Peter, Claudette, Andrew et Jimmy, son frère de cœur Réjean Desrochers, ses neveux, nièces, cousins, cousines, plusieurs parents, amis (es) et collègues. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de La Malbaie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation du Centre hospitalier de La Malbaie, formulaires disponibles au salon ou en ligne au www.fondationchlamalbaie.org La direction a été confiée aux Services Commémoratifs Charlevoix, situé au 447 St-Étienne La Malbaie G5A 1H4