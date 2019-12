BOUCHARD, Marie



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 17 décembre 2019, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédée Madame Marie Bouchard, épouse de Monsieur Georges Larouche, fille de feu Adrien Bouchard et de feu Annette Pilote. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à laLe samedi 4 janvier 2020, de 10h à 13h. Le service religieux sera célébré le 4 janvier 2020 à 14h, en l'église Saint- Dominique, 175, Grande Allée Ouest à Québec. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Jean-François (Claire Gosselin), Myriam, Isabelle (Danny Lavoie) et ses six petits-enfants: Guillaume (Camille Bérubé-Lepage), Sophie, Charlotte, Anne, Xavier et Madeleine, ses frères et sœurs: Marie-Berthe (feu Lucien Déry), Rita (feu Yves Latouche), Jean-René, Jean-Guy (Madeleine Giroux) Jeannine (Jacques Boily), Francine (Yvon Morin), Rolande (Denis Rhéaume), ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille remercie chaleureusement le personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, notamment celui du module B du département des soins intensifs et celui de l'unité des soins palliatifs pour leur attention et la qualité des soins prodigués. Autrefois institutrice à Québec, Courville et Saint-Grégoire de Montmorency, elle a œuvré comme bibliothécaire et suppléante dans diverses écoles à Beauport, avant de se joindre à une équipe du Ministère du Revenu.