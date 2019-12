Des méchants gentils en amour avec Star Wars

Des amateurs de Star Wars de Québec mettent leur passion en commun en revêtant les habits de leur personnage préféré de la série, notamment pour rendre visite à des enfants malades.

Le Journal les a accompagnés dernièrement lors d’une sortie au Manoir Ronald McDonald. Composées uniquement de bénévoles, la 501e Légion et la Légion rebelle réunissent des membres de divers horizons.

Plusieurs fois par année, ils enfilent leur costume pour visiter des enfants malades. C’est sans compter leurs nombreuses apparitions publiques lors d’événements spéciaux.

« Quand vous voyez le bonheur sur le visage de ces enfants-là, je peux vous garantir que ça vient vous chercher droit au cœur », avoue Éric Pelletier, un agent de sécurité, qui incarne un artilleur impérial.

Cette adoration pour Star Wars est même devenue un gagne-pain pour Stéphane Dorion, couturier-designer qui se spécialise dans les costumes de science-fiction.

« Je vends partout à travers le monde », lance celui qui porte un habit d’officier.

Une passion comme une autre

Photo Didier Debusschère

« C’est comme un grand club social. Il y a deux parties : faire les costumes et porter les costumes. Chacun a une raison différente pour être dans le club », soulève Léonie Jordan-Masse, informaticienne, qui joue le rôle de Rey.

Léonie est même allée jusqu’à suivre des cours de maniement de sabre pour se coller le plus possible aux films. Chaque personnage est étudié attentivement.

« C’est venu avec le Comiccon de Québec. Je voulais me faire un costume. J’ai grandi avec Star Wars. C’est un univers qui me plaît. C’est vers ça que je me suis tourné », a affirmé Simon Gauvin qui est un Snowtrooper de l’Empire Galactique, en plus d’être informaticien chez Desjardins dans la vie de tous les jours.

Un costume de Stormtrooper sur Amazon peut se vendre jusqu’à 1300 $, mais plusieurs fans préfèrent construire leur costume de A à Z comme c’est le cas d’Annie Brassard, analyste en informatique dans le domaine de la géomatique, qui incarne Figrin D’an, un musicien Bith.

Un an et demi de travail

Photo Didier Debusschère

« Il y a énormément de recherche. C’est un costume que je rêvais de faire. L’épisode IV, c’est mon film préféré. J’ai réfléchi longtemps avant de me lancer dans ce travail incommensurable. Ça m’a pris un an et demi », a dit Mme Brassard qui est fascinée par les créatures étranges.

« Pour moi, c’est une passion comme toute autre chose », poursuit pour sa part Martin Pelletier, Jedi et peintre en bâtiment qui est aussi le conjoint d’Annie.

De façon unanime, L’Empire contre-attaque, avec la Marche impériale, est le film préféré de nos personnificateurs qui attendaient avec impatience la sortie du film L’ascension de Skywalker, le 19 décembre dernier..