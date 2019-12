LAPLANTE, Rose-Hélène Charest



À l'hôpital Notre-Dame de Fatima de La Pocatière, le 24 décembre 2019, est décédée à l'âge de 94 ans et 9 mois Mme Rose-Hélène Charest, épouse de feu M. Arthur Laplante; fille de feu Mme Marie Charest et de feu M. Joseph Charest. Elle demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à laet de là au crématorium. Les cendres de madame Charest seront inhumées ultérieurement au cimetière de l'Est de Montréal. Elle était la mère de: feu Raymond (Reine Laurin), feu Pierre. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Stéphane, Martin, Éric, Marie-Julie, Sébastien; ses arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants; sa sœur, Sr Carmelle Charest P.S.S.F.; sa belle-sœur, Ida Bernier (feu Lorenzo Charest); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Charest et Laplante ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital Notre-Dame de Fatima et des Résidences Labrie de Saint-Pascal pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. La direction des funérailles a été confiée à la