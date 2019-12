Éclatante victoire du Drakkar à Shawinigan

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a salué son retour au jeu avec une performance éclatante, samedi après-midi, quand il a signé une victoire décisive de 5 à 1 sur les Cataractes de Shawinigan.

Impliqués dans le premier d’une courte série de deux matchs à l’étranger, les Nord-Côtiers n’ont pas semblé trop rouillés à la suite de ce long congé du temps des Fêtes et l’ont vite démontré devant les 3338 amateurs présents au Centre Gervais Auto.

Intenses et efficaces avec leur échec-avant, les visiteurs ont vite donné le ton au match face à des adversaires plus passifs, qui n’ont jamais vraiment été capables de se mettre en marche.

Inspiré en attaque par le Biélorusse Valentin Demchenko, le Drakkar s’est forgé une avance rapide de 2-0 après 20 minutes de jeu et a ensuite porté la marque à 4-0 après deux périodes complétées.

Auteur du premier but des siens, Demchenko a inscrit son deuxième filet de la partie au début du deuxième tiers, et les vainqueurs, qui ont dominé 51-27 au chapitre des tirs au but, ont conservé leur rythme effréné jusqu’à la toute fin.

Les locaux sont finalement parvenus à tromper la vigilance du gardien Lucas Fitzpatrick, en troisième période, quand le vétéran Maxim Trépanier a réussi son premier filet dans son nouvel uniforme.

Énergie

Les membres de l’équipage n’ont pas tardé à répliquer. Première étoile du match avec un but et deux aides, le défenseur Christopher Merisier-Ortiz a rompu tout espoir grâce à son 6e but de la saison, marqué en désavantage numérique.

« Ce qui est un peu surprenant, c’est que les joueurs avaient beaucoup d’énergie et ont su garder leurs jambes durant trois périodes. Les quatre trios ont généré beaucoup d’offensive, et c’est une belle victoire d’équipe », a résumé le pilote Jon Goyens avec beaucoup de satisfaction.

En bref

Charles-Antoine Giguère et Raivis Ansons ont enfilé les autres buts du Drakkar face au gardien Antoine Coulombe qui, malgré les cinq buts accordés, a sauvé les meubles à plusieurs reprises lors de ce barrage de 51 lancers... Le Drakkar poursuit son périple vers Sherbrooke et rendra visite à l’équipe de tête dans la LHJMQ, cet après-midi, sur la glace du Palais des Sports Léopold-Drolet...