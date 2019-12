Huit grands enjeux pour la grande région de Québec

Alors que certains de ces projets en sont encore au stade de la planification, d’autres sont bien avancés. Chose certaine, ces huit enjeux de la grande région de Québec seront à suivre de près en 2020.

Le centre de biométhanisation

Photo courtoisie, site web de la Ville de Québec

La construction du centre de biométhanisation, qui servira à traiter les déchets de table et les boues municipales, est enclenchée. Les travaux se poursuivront en 2020. Les coûts de ce projet avaient d’abord été évalués à 124,5 millions $. En mai dernier, on a appris que la facture grimperait à 190 millions $, notamment en raison d’améliorations qui permettront d’engranger des revenus additionnels. Les gens de Québec devraient commencer à trier leurs résidus alimentaires en 2022.

Le Colisée de Québec

Photo d'archives, Didier Debusschère

L’année 2020 verra disparaître l’un des édifices emblématiques de l’histoire du sport de la capitale. Le Colisée de Québec tombera sous le pic des démolisseurs. Le sort en est jeté : la Ville de Québec a lancé l’appel d’offres pour trouver un entrepreneur qui sera chargé de raser l’édifice qui a vu les prouesses de Jean Béliveau, de Guy Lafleur et des frères Stastny. La volonté de la municipalité est que le Colisée soit disparu le 18 décembre 2020.

Le projet de terminal de conteneurs du Port

Photo courtoisie, Hutchison Ports

L’année 2020 sera déterminante pour le projet de terminal de conteneurs Laurentia au port de Québec. L’Administration portuaire de Québec (APQ) espère en effet compléter le processus de questions-réponses avec l’Agence d’évaluation d’impact du Canada et obtenir le feu vert d’ici la fin de l’année pour démarrer son projet. Celui-ci prévoit l’aménagement d’un terminal de conteneurs de 775 millions $ qui sera entièrement électrifié et automatisé.

Le troisième lien

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Le bureau de projet du troisième lien poursuivra son travail de planification, en 2020, mais il ne faut pas s’attendre à des développements significatifs. Le ministre des Transports, François Bonnardel, avait confirmé en juin dernier que le gouvernement caquiste privilégiait l’option d’un tunnel sous-fluvial à l’est. L’infrastructure de près de 10 km, en incluant les approches, devrait relier l’autoroute 40 à Québec et l’autoroute 20 à Lévis à la hauteur de la route Lallemand, en passant sous la pointe de l’île d’Orléans. Les forages terrestres et marins, ainsi que les études géotechniques se poursuivront dans la prochaine année. Le ministère des Transports prévoit également attribuer des contrats pour être accompagné dans divers domaines, nous a-t-on dit, sans préciser lesquels. Rappelons que le gouvernement de François Legault s’est engagé à effectuer une première pelletée de terre avant la fin de son mandat, à l’automne 2022. Sur cette photo, une vue de l’île d’Orléans, en juin dernier.

Le Réseau structurant

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Après la confirmation du financement de 3 milliards $ par les gouvernements supérieurs en 2019, les choses sérieuses vont commencer pour le Réseau structurant de transport en commun (RSTC) de la Ville de Québec. Le processus environnemental du BAPE, auquel le mégaprojet devra se soumettre, retiendra l’attention, en 2020. Le processus visant à qualifier des consortiums pour soumissionner sur l’appel d’offres poursuivra également son cours. On s’attend par ailleurs à ce que les comités de bon voisinage, qui visent à impliquer la population dans le projet, soient mis en place par la municipalité. D’imposants travaux de 62 millions $, pour faire passer le boulevard Hochelaga (photo) de quatre à six voies, vont également débuter en cours d’année. Cet élargissement, que la Ville n’a pas réussi à faire financer par les deux autres paliers de gouvernement, permettra tout de même de fluidifier la circulation routière, de plus en plus dense, dans le secteur de Sainte-Foy.

La promenade Samuel-De Champlain

Photo courtoisie, Commission de la Capitale Nationale du Québec

Qualifiée de phase «la plus ambitieuse» du projet, la troisième étape d’aménagement de la promenade Samuel-De Champlain a débuté en 2019 avec la station de la Côte, au pied de la côte de Sillery, et l’enrochement du littoral. Des travaux d’envergure sont au menu en 2020. La Commission de la capitale nationale du Québec pilote ce chantier majeur de 171 M$. Elle prévoit déplacer la voie ferrée cette année, démolir le viaduc actuel et amorcer la construction de nouvelles voies routières pour requalifier le boulevard Champlain en boulevard urbain. La phase 3 (illustration), en bordure du fleuve Saint-Laurent, s’étend sur 2,5 km entre la côte de Sillery et la côte Gilmour. D’ici 2022, trois stations et trois pavillons de services verront le jour avec de nouveaux accès aux berges, une plage naturelle, un bassin de baignade, un miroir d’eau avec des jets, une nouvelle piste cyclable, des sentiers piétonniers puis des terrains de volley-ball.

Le pont de Québec

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

L’année 2020 sera-t-elle la bonne pour régler enfin le dossier lancinant de la peinture de cette infrastructure centenaire patrimoniale fort rouillée ? Même s’il est difficile de répondre à cette question, force est de constater que le dossier semble bouger. À l’été 2019, juste avant le début de la campagne électorale fédérale, le gouvernement Trudeau a nommé Yvon Charest, ancien grand patron d’iA Groupe financier, à titre de négociateur spécial pour le pont. À ce moment-là, le gouvernement libéral s’était dit prêt à acquérir l’infrastructure dont la propriété a été cédée au Canadien National (CN) en 1993. M. Charest doit remettre ses recommandations finales à Ottawa au début de 2020.

Le Centre de glaces

Illustration courtoisie, Lemay et Ardoises Architecture

Le chantier, lancé à l’automne 2018, va bon train et devrait être complété à l’automne 2020. Le nouveau complexe, adjacent à l’aréna de Sainte-Foy, comprendra un anneau de glace olympique pour le patinage de vitesse, deux patinoires et une piste d’athlétisme. Le budget total du projet est de 68,7 M$. Non loin de là, à l’extérieur, les travaux de réfection du stationnement doivent aussi être terminés en 2020. La bâtisse de 5,5 M$ qui abritera le futur marché public de Sainte-Foy, tout en bois et en verre, doit également être érigée cette année. L’ouverture du marché a été annoncée pour le mois de mai, juste à temps pour la période estivale.