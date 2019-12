Jean Pascal conserve sa ceinture des mi-lourds de la WBA

Jean Pascal a été en mesure de conserver son titre des mi-lourds de la WBA en prenant la mesure du boxeur suédois Badou Jack. Le Québécois l’a emporté par décision partagée, samedi soir à Atlanta, en Géorgie.

Le combat s’est rendu à la limite des 12 rounds. Les juges ont remis trois cartes identiques de 114-112 ; deux en faveur de Pascal (35-6-1, 20 K.-O.) et une pour Jack (22-3-3, 13 K.-O.).

Le moment tournant du combat a été la chute au plancher de Jack. Il a été envoyé au tapis au quatrième assaut et a été sauvé par la cloche, alors qu’il ne restait que six secondes à faire au round. Pascal a dominé les premiers rounds, mais son adversaire ne s’est pas laissé abattre et est sorti plus fort par la suite.

Le combattant de la Belle Province a tout fait pour rester dans le combat et a bien failli tout gâcher au 12e round. Après une grosse attaque de Jack, l’arbitre a dû vérifier que Pascal pouvait toujours se battre.

C’est une première défense de son titre pour l’homme de 37 ans. Celui-ci avait dérobé son titre des mi-lourds à Marcus Browne, au mois d’août dernier. De son côté, Jack subit un deuxième revers consécutif. Il a été vaincu par décision unanime par ce même Browne, en début d’année 2019.