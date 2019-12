«Ce qui se passe à Vegas... reste à Vegas» d'Amélie Dubois: dépasser les clichés liés à la «chicklit»

Romancière au succès indéniable – plus de 200 000 lecteurs ont acheté les romans de sa série Ce qui se passe... – Amélie Dubois considère qu’elle écrit de la littérature humoristique et que l’étiquette de chicklit souvent collée aux romans féminins est assez péjorative. Elle a d’ailleurs ajouté des personnages masculins dans son nouveau roman, Ce qui se passe à Vegas... reste à Vegas.

Amélie Dubois est psycho-criminologue de formation et a commencé à écrire il y a une dizaine d’années, après avoir reçu un diagnostic de cancer de la glande thyroïde, à 28 ans. «Je me suis mise à écrire de l’humour pour que le vent change de bord», dit-elle en entrevue.

On l’a souvent cataloguée dans le genre littéraire chicklit. «Je trouve que c’est un terme qui est un peu péjoratif, commente-t-elle, en entrevue. On dirait que c’est associé à une espèce de cliché de film de filles, où le plus beau gars de l’école l’ignore et on sait qu’à la fin, elle finit avec. Quelque chose qu’on a répété en boucle.»

À son avis, on n’en est plus là. «J’aime dire que je fais de la littérature vraiment humoristique. Je ne peux même pas dire que je fais de la comédie romantique : ce n’est pas au cœur de mes intrigues.»

L’aura de jugement qui vient avec le genre littéraire chicklit, dit-elle, ne vient pas du public. «Il vient du milieu. J’avais déjà entendu dire qu’il y avait le même genre de truc au cinéma : que la critique est plus dure envers les comédies, que c’est sous-estimé dans le milieu.»

Succès de vente

Les succès de vente sont éloquents : elle figure au palmarès des best-sellers chaque année. «Le tirage initial, au minimum, est de 20 000 pour mes livres. Pour Ce qui se passe au Mexique, le premier de la série, on a dépassé largement les 80 000 exemplaires vendus au Québec.»

Ce qui fait que ses livres sont automatiquement des best-sellers. Ses lecteurs et ses lectrices sont fidèles et elle reconnaît des gens dans les séances de dédicaces (avec cordons de foule d’ailleurs). «Ils m’écrivent aussi sur ma page. J’ai passé le cap des 30 000 fans et je ne fais pas de sollicitation. Les gens me disent: il y a quelque chose dans tes livres que je ne retrouve pas ailleurs.»

À Las Vegas

Pour rafraîchir le concept de la série Ce qui se passe, elle a décidé d’embarquer les hommes dans l’aventure. «Ce livre se passe en couple. Il y a trois nouveaux personnages et le voyage à Vegas se déroule sur une courte période de temps. On commence par la fin : rien ne va plus et on essaie de trouver ce qui s’est passé.»

La romancière invente des aventures de toutes pièces, mais s’inspire aussi parfois de choses qu’elle a faites – comme son pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ses histoires sont inspirées de sa propre vie uniquement lorsqu’il s’agit du personnage de Mali Allison.

«Dans la série La fois où, je m’embarque dans des projets très mal préparés.» Elle s’est récemment inscrite à une retraite de yoga. «Je ne fais presque pas de yoga et je suis aussi flexible qu’un poteau d’Hydro. Je suis allée vivre ça... et là, j’ai un livre à écrir!»

EXTRAIT

«En marchant, les filles observent les alentours, toujours aussi remuées par l’éclat lumineux et électrique que seul le panorama singulier de Vegas peut offrir. Un bataillon de visiteurs complètement hétérogène y circule jour et nuit. Le voyageur type n’existe pas. Un seul objectif unit tous les gens qui visitent la ville : le désir d’en avoir plein la vue jusqu’au débordement par les oreilles. Pour le reste, tout dépend des moyens financiers de chacun.»

– Amélie Dubois, Ce qui se passe à Vegas... reste à Vegas, Les Éditeurs réunis