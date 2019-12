Le classique but en fin de période

Il y a plus d’une façon d’analyser ce revers contre le Lightning. Mais il y a une certitude. Le but en fin de première période d’Alex Killorn a relancé le Lightning. Pour une 14e fois cette saison, le Canadien a donné un but dans la dernière minute d’une période.

« Ce but accordé en fin de période a fait évidemment très mal et a donné le momentum à l’équipe adverse. En deuxième période, on n’a pas joué de la même façon qu’en première période. Ce qu’on a fait de bien lors de notre voyage dans l’Ouest canadien, soit d’être solide en défense et d’être rapide à sortir la rondelle de notre zone, ne s’est pas répété à Tampa. C’est dommage car en première période, on disputait le style de période qu’on espérait, mais tout a basculé par la suite. »

– Jeff Petry

Auteur d’un but à sa première présence sur la glace, Jesperi Kotkaniemi a dressé un bilan assez positif de son retour au jeu.

« Je me sentais assez bien. Je suivais le rythme même si je trouve qu’il y a encore beaucoup de travail. »

– Jesperi Kotkaniemi

Phillip Danault a joué son rôle face au Lightning, passant plus de 22 minutes sur la glace. Le Québécois a récolté son 30e point de la saison en participant au but de Ben Chiarot. Après le match, Danault tenait un discours semblable à celui de Petry.

« On voulait connaître une bonne première période et on a réussi à le faire. Mais on devra apprendre à jouer avec une avance. Le Lightning a repris confiance, mais ils ont aussi profité de quelques chances. Il y avait de la frustration en fin de match et c’est normal. On aura la chance de se reprendre contre les Panthers. »

– Phillip Danault