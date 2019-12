Le week-end culturel de Fabien Cloutier

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le roman jeunesse, Bérénice ou la fois où j’ai presque fait la grève de tout de Catherine Trudeau qui est quelqu’un que je connais et qui est une amoureuse de la littérature. Déjà, je lisais ce qu’elle écrivait sur des blogues et j’avais constaté le genre de réflexion qu’elle portait à travers les mots, j’étais donc curieux de lire son livre. J’ai constaté beaucoup de sensibilité dans son ouvrage ainsi que des références à l’univers de l’auteur Réjean Ducharme en lien avec son personnage principal Bénérice dont l’intimité nous est accessible. C’est aussi un très beau livre pour discuter littérature avec les enfants. Les illustrations sont de Cyril Doisneau.

Quel est le film à voir ?

Photo courtoisie

J’ai vu le film Antigone, de la cinéaste Sophie Deraspe, qui a été nommé meilleur film canadien lors du Festival international du film de Toronto en plus de représenter le Canada dans la course aux Oscars. Je suis interpellé par rapport à ce qu’elle a fait de la pièce de Sophocle qui a été sa source d’inspiration pour réaliser son film. Il est question d’une famille qui a immigré au Canada dont une jeune femme de 16 ans qui tombe dans la criminalité, et de son frère. Son travail est très pertinent.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Je ne voulais pas manquer le spectacle musical L’origine de mes espèces de Michel Rivard en solo chez Duceppe. Il avait précédemment été présenté au Théâtre La Licorne la saison dernière et je l’avais malheureusement manqué. Ce spectacle qui retrace ses origines à mi-chemin entre l’autobiographie et la fiction est aussi un album, que j’ai trouvé d’une très grande beauté. En plus, je suis un grand fan de Rivard, on a développé une amitié et un respect mutuel l’un pour l’autre envers le travail. Son spectacle sera en tournée un peu partout au Québec à compter de janvier prochain.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Photo courtoisie

L’album, Ceci est une espèce aimée du duo folk Saratoga composée de Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse qui a été lancé le 22 novembre dernier. C’est un très bel album. J’aime toutes les chansons qui s’y trouvent. Sur scène, ils sont authentiques et drôles et ils forment aussi un couple dans la vie. Je travaille d’ailleurs à la mise en scène de leur spectacle.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo Agence QMI, Joël Lemay

J’admire l’acteur Julien Poulin. J’ai découvert le cinéma québécois avec lui à travers Elvis Gratton. J’ai par la suite découvert cet homme impliqué. Mais maintenant, en travaillant avec lui dans la série Léo, je découvre un homme excessivement travaillant et humble. Il n’est jamais celui qui va se placer à l’avant, il laisse la place aux autres. De surcroît, il est un homme extrêmement gentil avec tout le monde sur le plateau. En plus, j’apprends beaucoup à le voir travailler, c’est un mentor pour moi. C’est quelqu’un de drôle et de sensible à la fois, très loin d’ailleurs de son personnage de Bob Gratton.

On suit Fabien Cloutier

On peut voir le comédien dans la 2e saison de Léo dont il est aussi l’auteur et le concepteur. La série complète est disponible depuis le 28 novembre sur Club illico.

Il signe également la mise en scène du spectacle Stand-up du jeune humoriste Arnaud Soly qui sera au Club Soda le 7 avril prochain et à Québec au Petit Champlain les 28 et 29 avril.