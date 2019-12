Mort soudaine d’un acteur de «Game of Thrones»

Un acteur de la populaire série Game of Thrones a été retrouvé mort dans sa résidence de Belfast, en Irlande, la veille de Noël.

Selon plusieurs médias et publications de ses proches, Andrew Dunbar, qui incarnait la doublure du personnage de Theon Greyjoy, interprété par Alfie Allen, a été découvert sans vie le 24 décembre.

La mort de l’acteur ne serait pas traitée comme suspecte, selon ce que rapporte le Daily Mail.

Une autopsie sera pratiquée sur le corps du défunt pour déterminer les circonstances exactes du décès.

Des collègues et amis d’Andrew Dunbar, 30 ans, ont qualifié l’homme de «gentil», «talentueux» et «bon».

«Andrew Dunbar était une perle rare: drôle, charmant, beau», a écrit sur Facebook Helen Sloan, photographe officielle sur le plateau de la série.

En plus de son rôle de doublure dans Game of Thrones, Dunbar est apparu dans diverses scènes de batailles dans la série primée. Dunbar avait aussi participé à des tours guidés pour la série Game of Thrones.

L’acteur avait également obtenu des rôles dans les séries Line of Duty et Derry Girls, en plus d’être un artiste et un DJ passionné.

Les funérailles d'Andrew Dunbar doivent se tenir lundi, dans sa ville natale de Portrush, en Irlande.