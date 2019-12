Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal de Montréal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

France D’Amour vient de lancer son 13e album en carrière, D’Amour et rock’n’roll. Après avoir touché la pop, le folk et le jazz, elle renoue avec la musique rock qui a lancé sa carrière au début des années 1990 et offre un album qui déménage.L’auteur-compositrice présente plusieurs spectacles aux cours des prochains mois, en différentes formules, notamment aux côtés d’un autre bête de scène, Marjo. Les deux chanteuses font lever la salle avec leurs succès. France D’Amour célébrera la nouvelle année sur scène pour un grand spectacle à ciel ouvert, le 31 décembre, dans le cadre de l’évènement Drummondville sur son 31. Elle donnera le coup d’envoi officiel de l’année 2020 et promet des « chansons à faire fondre les bancs de neige ».

► Pour toutes les dates de spectacles voir francedamour.ca .

La rockeuse

En pleine possession de ses moyens, lors d’un spectacle au Café Campus à l’automne 1995. Elle avait lancé l’année précédente son second album, Déchaînée, truffé de succès tels Vivante, Mon Frère, Va-t-en pas et J’ai plus ma place qui venaient concrétiser son talent. Elle avait aussi assumé une tournée du Québec avec Jean Leloup et des premières parties de Brian Adams et du groupe Bon Jovi.

Esméralda

En 1998, il y a plus de 20 ans, la chanteuse héritait du rôle de la belle bohémienne Esméralda, dans le spectacle musical Notre-Dame de Paris, présenté en France. La rockeuse était en tournée québécoise pour son propre spectacle Le silence des roses au moment où Luc Plamondon lui offrit cette opportunité. Elle refusa d’abord, avant de s’y consacrer tout entière et l’aventure se prolongea jusqu’en 2001.

Animatrice

Amusante photo prise il y a près de 25 ans, dans les studios de MusiquePlus en 1996, alors que France, 30 ans, était interviewée par Véronique Cloutier, 21 ans, au Véro show. Quelques années plus tard, la chanteuse animera elle aussi à son tour, notamment la Fête nationale sur les Plaines d’Abraham et une émission matinale d’été à Rythme FM.

Premier album

Lors du tournage du clip Laisse-moi la chance au mois de décembre 1992, chanson de son premier album, Animal. La jeune chanteuse de 26 ans, native de Mont-Rolland dans les Laurentides, réalisait enfin le rêve qu’elle caressait depuis l’âge de 14 ans, alors que son père lui avait offert sa première guitare, suivre les traces de ses idoles, les Ricky Lee Jones et Joni Mitchell.

Animal

En 1994, il y a plus de 25 ans. France D’Amour, 28 ans, déjà mère d’un petit garçon, voguait depuis deux ans sur le succès monstre de son premier album Animal, devenu disque d’or. Après avoir roulé sa bosse sur le terrain au sein du groupe U-Bahn qui changea de nom pour Answer, puis pour France, elle faisait sa place dans le cœur du public québécois.