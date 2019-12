Plusieurs vedettes risquent de monopoliser l’agenda judiciaire

La scène judiciaire s’annonce fort chargée en 2020 avec plusieurs procès qui risquent de connaître des rebondissements ou d’attirer l’attention, car plusieurs impliquent des personnalités.Michael Nguyen, Claudia Berthiaume et Nicolas Saillant

Aura-t-elle un procès ?

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Des observateurs se demandent si le procès de l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau aura lieu un jour. Déjà, en août dernier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a abandonné des accusations contre elle, Marc-Yvan Côté et leurs coaccusés. Celle qui a quitté le monde de la radio cette année fait toujours face à cinq accusations criminelles, dont abus de confiance, mais celles de fraude, complot et corruption ont été abandonnées cet été par le DPCP. De nombreuses requêtes seront débattues en 2020 avant l’ouverture du procès.

Grands-parents assassinés

Le procès d’un jeune homme de la Rive-Sud pour double meurtre débutera quelques jours après qu’il aura soufflé ses 29 bougies, en janvier prochain. Jeannot Junior Cormier est accusé d’avoir tué son grand-père, Jeannot Chapdelaine, et sa grand-mère, Simone Jourdain. Les victimes, respectivement âgées de 67 et 78 ans, ont été trouvées sans vie dans leur résidence de Sainte-Catherine, en Montérégie, en octobre 2017. Le procès doit durer sept semaines.

Présumé incendie

Photo courtoisie

Le procès d’Alain Landais se tiendra devant jury en mars prochain au palais de justice de Saint-Jérôme. L’homme de 46 ans est accusé de l’homicide involontaire d’une aînée et de l’incendie criminel d’une résidence pour personnes âgées de Terrebonne, survenu en juillet 2017. La cause devrait durer six semaines.

De 25 à 40 ans de prison

Photo d'archives, Mélissa Paradis

Alexandre Bissonnette a été condamné à une peine de 40 ans de détention ferme au début de l’année. Or, tant le DPCP que les avocats du tueur de la mosquée de Québec en appellent de la sentence. La défense fait valoir qu’une peine de 25 ans est suffisante et déjà très sévère. À l’inverse, la Couronne prétend que 40 ans avant une possibilité de libération conditionnelle ne respecte pas la loi sur le cumul des périodes d’inadmissibilité par bloc de 25 ans.

La cause sera entendue d’abord devant la Cour d’appel du Québec le 27 janvier, mais les experts en droit prévoient déjà que cette cause sera éventuellement portée devant le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada.

Pour Rosalie

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le meurtre de la petite Rosalie, deux ans, trouvée sans vie dans une poubelle en avril 2018 à Québec, avait secoué toute la province. Sa mère, Audrey Gagnon, est accusée de meurtre dans ce dossier. Cette dernière a choisi un procès devant jury, qui doit débuter le 6 avril prochain.

27 ans plus tard

Photo d'archives, Ben Pelosse

L’ex-animateur Éric Salvail compte bien se défendre des accusations d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration qui pèsent contre lui, pour des faits présumés qui remontent à 1993. La vedette, qui est tombée dans l’opprobre dans la foulée du mouvement #MoiAussi, risque un maximum de 10 ans d’incarcération s’il est reconnu coupable au terme de son procès, qui se tiendra en février. S’il réclamait au début d’être jugé par un jury, il a retourné sa veste pour finalement demander un procès devant un juge seul.

Soirée arrosée

Photo d'archives, Simon Clark

Le chanteur Éric Lapointe a perdu son siège à La Voix en octobre, pour prendre plutôt le banc des accusés à la Cour municipale de Montréal. À la suite d’une fête d’anniversaire bien arrosée, le rocker quinquagénaire se serait chicané avec une femme, pour ensuite commettre des voies de fait sur elle. La date de son procès sera connue en janvier. Tout porte à croire que son sort sera tranché dans l’année.

Il ne la trouve plus drôle

Photo d'archives, Chantal Poirier

Le magnat Gilbert Rozon, qui a fait la pluie et le beau temps dans l’industrie du rire, subira son procès fort probablement en 2020 pour des allégations de viol et d’attentat à la pudeur sur une femme, en 1980, à Saint-Sauveur. Sur les 14 plaintes déposées à la police contre Gilbert Rozon, dans la foulée du mouvement #MoiAussi, une seule a abouti à des accusations criminelles. L’enjeu est toutefois énorme pour le fondateur de Juste pour rire, car s’il est déclaré coupable, la peine maximale est la perpétuité. La date exacte du procès sera fixée le 7 janvier.

Les suites du #moiaussi

Photo d'archives, Agence QMI

Deux personnalités emportées par la vague #MoiAussi subiront leur procès en 2020. L’éditeur Michel Brûlé et l’ancien journaliste Michel Venne ont subi leur enquête préliminaire cette année. Leur cause a été renvoyée à procès en 2020. Les deux hommes sont accusés d’agression sexuelle. Pour Michel Venne, les faits qui lui sont reprochés remontent à 2008, alors que la plaignante était à l’époque une employée adolescente et qu’il était directeur de l’Institut du Nouveau Monde. Bien que l’accusé et la victime résident à Montréal, les événements présumés auraient eu lieu à Québec. Le procès se déroulera dans cette ville. Quant à l’éditeur de la maison Les Intouchables, il sera jugé pour une accusation d’agression sexuelle qu’il aurait commise à Québec en mars 2014 à l’endroit d’une femme.

Entre porno et littérature

Yvan Godbout, un écrivain de la Montérégie, ainsi que sa maison d’édition devront se défendre d’avoir produit de la pornographie juvénile, pour des passages dépeignant le viol d’une enfant de 9 ans dans son roman Hansel et Gretel, de la série Contes interdits. L’ouvrage, qui a été finaliste du prestigieux prix Aurore-Boréal en 2018, n’avait pas plu à une enseignante de la Rive-Nord, qui avait porté plainte à la police. Le procès devrait se tenir devant jury en septembre 2020, au palais de justice de Sorel.