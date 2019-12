Pour boucler la boucle

Je prends quelques instants, en début de chronique, pour remercier ceux et celles qui m’ont envoyé des cartes de voeux qui sont venus rejoindre mes autres au cours des derniers jours. Merci donc à Annie Asselin, de la Fondation Reno-jouets ; Éric Fortier de Télémag ; Paule Robert-Bertin ; Monique Paradis, Les Diabétiques de Québec ; Michel Lizotte, courtier immobilier Remax ; Nicola Cortina du Michelangelo ; François Beaulé de chez Ameublements Tanguay ; Jean-Pierre Garneau, Ameublement de Bureau La Capitale inc. ; Julie Morin de Comm. Julie et François Drapeau, courtier immobilier.

En mode Sollio

Photo courtoisie

De nouvelles enseignes aux couleurs de Sollio Agriculture ont été installées à la meunerie ainsi qu’à l’usine de minéraux et de prémélanges de Lévis, située au 2055, 5e avenue dans l’arrondissement St-Romuald. Solidement ancrées dans la région, ces installations emploient près de 80 personnes. L’installation de ces nouvelles enseignes s’inscrit dans le déploiement national de la nouvelle identité de la Division agricole de La Coop fédérée, Sollio Agriculture, lancée en mars dernier. L’usine de minéraux et de prémélanges produit annuellement 27 000 tonnes métriques de minéraux et de prémélanges destinés à l’alimentation animale pour les producteurs agricoles du Québec, de l’Ontario, des provinces de l’Atlantique et de l’Ouest canadien. Quant à la meunerie qui a célébré son 50e anniversaire en 2017, elle fabrique 110 000 tonnes de moulées par année pour approvisionner les fermes du Québec depuis plus de 50 ans. De gauche à droite, sur la photo: Philippe Jean, surintendant de l’usine de minéraux et de prémélanges de Lévis ; Sébastien Léveillé, chef de la direction de Sollio Agriculture et Stéfane Blouin, surintendant de la meunerie et du centre de distribution de Lévis.

90 ans

Photo courtoisie

Lionel Demers, ancien négociateur pour le Syndicat international des travailleurs de la boulangerie et confiserie, affilié à la FTQ, célèbre aujourd’hui son 90e anniversaire de naissance. Sur la photo, M. Demers tient un article de journal du lundi 11 avril 1983 où il apparait (au centre) en compagnie des principaux acteurs de l’époque, membres du comité de négociations (Roland Hébert, et Gilles Lehoux respectivement président et vice-président du syndicat, de même que Francine Vachon, Colette Ferland) après la signature d’une nouvelle convention collective chez Vachon de Ste-Marie-de-Beauce. Il tient également dans ses mains le livre de Dave Corriveau intitulé L’histoire des p’tits gâteaux Vachon de 1923 à 1999 qui représente une page importante de sa vie. M Demers a négocié pas moins d’une dizaine de conventions collectives uniquement chez Vachon au cours de sa carrière de 1964 à 1984. Bonne fête, M. Demers.

Bourse Croque Santé

Photo courtoisie

Stéphane Laplante, directeur de Metro Cartier, a remis, le 20 novembre dernier une bourse Croque Santé de 1000 $ à l’école primaire Anne-Hébert, située dans le quartier Montcalm à Québec, pour la réalisation du projet visant à promouvoir les saines habitudes alimentaires chez les jeunes, et plus particulièrement l’augmentation de la consommation des fruits et légumes.

Anniversaires

Photo courtoisie

Carl Larouche (photo), journaliste sportif de télévision à TVA Québec, 61 ans... Martin Kaymer, golfeur professionnel allemand (PGA), 35 ans... John Legend, compositeur, pianiste, chanteur et acteur américain, 41 ans... Patrick Rafter, joueur de tennis australien, 47 ans... Martin Everell, animateur/journaliste à BLVD 102,1 fm, 58 ans... Raymond Bourque, ex-joueur de hockey de la LNH (Boston, Colorado), 59 ans... Denzel Washington, acteur américain, gagnant de deux oscars, 65 ans... Jean Soulard, ex-chef des cuisines au Fairmont Le Château Frontenac, 67 ans.

Disparus

Photo courtoisie

