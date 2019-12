Prendre son destin en main pour 2020

Le début d’une nouvelle année est souvent le moment pour tracer un bilan de vie et établir ses objectifs pour l’année qui s’amorce. Si vous avez envie de voir votre vie se transformer, ce livre est un excellent outil pour y parvenir.

La plupart du temps, les bonnes intentions sont là. L’idée de prendre son destin en main nous traverse l’esprit et dans un élan d’enthousiasme, on se dit qu’on peut le faire et que cette année sera la bonne pour passer à l’action. Mais, la routine et les multiples engagements font en sorte que l’on reporte à demain, puis à la semaine prochaine, ou encore au moins suivant. Et en moins de temps qu’il n’en faut, on réalise que l’on vient de passer à côté de son destin, encore une fois, une année encore.

Pour changer, il faut d’abord le vouloir et surtout croire que c’est possible. Ensuite, il faut passer à l’action. Personne ne dira que c’est facile, il faut beaucoup de volonté pour entreprendre un nouveau style de vie ou bien atteindre un nouvel objectif et un idéal de vie. Néanmoins, certains outils peuvent vous aider à y parvenir, et ce livre en est un.

Une nouvelle vie

L’auteure Claudia Rainville, qui est une spécialiste de l’intervention psychosomatique, propose dans son nouveau livre des conseils pour parvenir à une transformation personnelle et accéder à son idéal de vie. Elle invite ses lecteurs à éviter de répéter les mêmes scénarios négatifs qui ne mènent nulle part. La peur et le doute sont vos pires ennemis, ce sont les émotions qui freinent nos élans. Il faut plutôt se faire confiance, apprendre de ses erreurs, croire en ses habiletés et en ses rêves. La routine et les vieilles habitudes que l’on traîne depuis trop longtemps sont d’autres obstacles à surmonter. Le plus difficile sera sans doute la persévérance, tout se joue à ce niveau, car baisser les bras est si facile. Parmi les prises de conscience, on réalise également qu’en s’aimant soi-même davantage, on accepte de renoncer à ce qui ne nous convient plus et de choisir une nouvelle direction.

Atteindre ses idéaux

Dans la même lignée, ce livre de l’auteur Neville Goddard offre une foule de conseils afin d’atteindre ses propres objectifs et de devenir la personne que l’on souhaite voir se transformer. C’est principalement par le travail du subconscient, de l’imagination et de la visualisation où s’ajoute le contrôle de ses pensées que l’on peut parvenir à la manifestation de ses désirs. Une seule soirée suffit à lire ce tout petit livre, qui est néanmoins des plus pertinents.

Le cocooning

Dans la même collection que Le livre du Hygge et Le livre du Lagom, voici Le livre du Coorie, un mode de vie propre aux Écossais pour trouver le confort et le bien-être. La période hivernale est le moment parfait pour s’y prêter. Aux plaisirs de la table ou à celui de se dorloter, les Écossais ajoutent à cette notion de bien-être l’idée de découvrir des paysages à couper le souffle au moment où le soleil se lève et de poursuivre certaines traditions typiquement écossaises.

Vivre le moment présent

À ceux qui souhaitent se diriger vers la sérénité, ici l’auteur, qui est instructeur de méditation, nous propose de se libérer du stress et de l’anxiété par des exercices pour atteindre la pleine conscience. Parmi les attitudes à développer, on préconise, entre autres, l’estime de soi, le non-jugement et l’acceptation. L’amour et la bienveillance sont des thèmes à intégrer dans son mode de vie.

Le coup de coeur du mois

La plénitude

Ce magnifique ouvrage illustré, rédigé par un collectif d’auteurs, dont plusieurs maîtres spirituels, est un ouvrage des plus inspirant. Un sentiment de plénitude s’en dégage. On y compte de nombreuses citations philosophiques et spirituelles qui abordent des questions existentielles en lien avec notre quotidien et nos préoccupations. De belles valeurs, tels l’altruisme et la fraternité, y sont véhiculées. L’amitié, le partage et la confiance sont d’autres thèmes abordés ainsi que la compréhension de l’autre. Un très beau livre de chevet !