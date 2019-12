Quelles sont les équipes de l’année 2019?

Les brillantes performances individuelles sont grandement reconnues, mais dans l’univers des sports d’équipe, un championnat ne se gagne pas grâce à un seul joueur, comme l’année qui s’achève l’a encore démontré.

Nikita Kucherov et le Lightning de Tampa Bay n’ont pas gagné la coupe Stanley, Giannis Antetoukounmpo et les Bucks de Milwaukee n’ont pas remporté le trophée Larry-O’Brien et finalement, Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City n’ont pas raflé le trophée Vince-Lombardi. Pourtant, ces trois athlètes ont tous reçu le titre de joueur le plus utile dans leur sport respectif cette année. D’autres équipes ont marqué 2019 à leur façon.

Les Raptors, champions de la NBA

Contrairement à ce qui se passe ailleurs, les Raptors de Toronto n’ont pas seulement soulevé les passions d’une ville, ni même celles d’une province, mais celles d’un pays. Plus de 30 millions de Canadiens se sont levés pour accompagner une équipe sportive dans leur quête d’un premier championnat. Même à Montréal, là où Toronto est l’ennemi juré, des milliers de personnes se sont réunies sur la rue Peel pour assister à la conquête des Raptors. La troupe de Nick Nurse est passée par toute la gamme des émotions en 2019. Après avoir gagné le trophée Larry-O’Brien, la formation torontoise a dit au revoir à Kawhi Leonard, l’acteur principal de con triomphe qui a signé avec les Clippers de Los Angeles en juillet.

Le caractère des Blues

«Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini». Il faut croire que les Blues de St. Louis se sont inspirés des paroles de Yogi Berra pour écrire leur histoire en 2019. Au commencement de l’année, la formation du Missouri croupissait au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey. Tel un boxeur au tapis, les Blues se sont relevés au compte de neuf pour amorcer leur conte de fées qui les a menés vers une coupe Stanley. Mention honorable au Lightning, qui avait terminé la saison régulière avec un dossier de 62-16-4 et un impressionnant total de 128 points au classement.

Toujours au hockey, les Hurricanes de la Caroline ont non seulement obtenu une place en séries éliminatoires, trois points devant le Canadien de Montréal, mais ils ont créé une image de marque avec le «Storm Surge». Les célébrations d’après-match ont beaucoup fait réagir, entre autres Don Cherry qui a traité les joueurs de «Bunch of Jerks» (bande d’imbéciles). L’équipe de Raleigh a profité des propos du controversé personnage pour promouvoir son produit, pendant que ses joueurs étaient encore plus motivés à gagner.

Chapeau à Liverpool

Au soccer, la formation de Liverpool a démontré pourquoi elle était l’une des meilleures au monde. L’équipe anglaise a créé son chemin durant la Ligue des champions, s’imposant comme le meilleur club d’Europe. En championnat anglais, la troupe de Jurgen Klopp a échappé le titre par deux points, mais elle traverse une séquence de 35 matchs sans avoir connu la défaite en première division anglaise. Cette impressionnante série a commencé en janvier et Liverpool tentera de battre le record (49) en 2020. Du côté féminin, les Américaines ont pour leur part remporté la Coupe du monde de soccer.

Quel parcours à la Coupe Davis!

En conclusion, l’équipe canadienne de la Coupe Davis a apposé un point d’honneur à une année 2019 remplie de succès pour Tennis Canada. Avec les absences de Milos Raonic et de Félix Auger-Aliassime, les chances de voir Denis Shapovalov et Vasek Pospisil exceller semblaient minces. Or, les deux hommes ont propulsé l’unifolié en finale, où ils ont dû s’avouer vaincus devant l’Espagne.