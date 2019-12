Quiz sur les finances personnelles

Plus de la moitié des Canadiens qui n’investissent pas invoquent leur manque de connaissances et de confiance en eux. De façon générale, des milliers de Québécois ont un besoin urgent de sortir de l’endettement et d’épargner davantage. Est-ce votre cas ? Connaissez-vous bien les finances personnelles ? Testez vos connaissances à l’aide de ce quiz préparé par Le Journal.

Quiz FONDS D’URGENCE | Combien devriez-vous détenir dans un fonds d’urgence pour parer aux urgences immédiates (réparation, accident, perte d’emploi, etc.) ? a) Entre 500 $ et 2000 $ b) Entre 3000 $ et 10 000 $ c) Entre 10 000 $ et 20 000 $ b) Entre 3000 $ et 10 000 $

Les experts recommandent idéalement 5 % à 10 % de votre revenu net, ou entre 3000 $ et 10 000 $. Cela dépend de votre sécurité d’emploi. Un fonctionnaire avec sécurité d’emploi tendra vers 3000 $, alors qu’un travailleur autonome tendra vers 10 000 $. CARTE DE CRÉDIT | Outre son côté pratique, comment la carte de crédit peut-elle être le plus avantageuse pour vous financièrement ? a) Si vous remboursez votre paiement minimum chaque mois b) Si vous remboursez votre solde au complet à l’intérieur du délai permis (21 jours) c) Si vous l’utilisez souvent et obtenez beaucoup de points de programmes de récompenses b) Si vous remboursez votre solde au complet à l’intérieur du délai permis (21 jours)

Si vous remboursez votre solde à l’intérieur du délai permis (habituellement 21 jours), vous profitez d’argent prêté à 0 % d’intérêt. Une bonne façon de faire de l’argent sur le dos des banques ! REER |Les montants versés au REER sont déductibles d’impôts, mais puisque, lorsque l’on retirera nos REER, les montants seront imposables, il n’y a pas vraiment d’avantages à contribuer au REER. Vrai Faux Faux

C’est le taux d’imposition qui est important. Si, lorsque vous décaissez vos REER à votre retraite, vous avez un taux d’imposition de 28 % sur vos revenus, et que lorsque vous avez cotisé à vos REER dans votre vie active, ce taux était de 45 %, et bien vous venez de faire 17 % ! CELI | Dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), on peut : a) Déduire les cotisations que l’on fait, mais les gains sur nos placements sont imposables b) Faire fructifier nos placements à l’abri de l’impôt, mais on ne peut pas déduire nos cotisations c) Déduire nos cotisations et faire fructifier nos placements à l’abri de l’impôt b) Faire fructifier nos placements à l’abri de l’impôt, mais on ne peut pas déduire nos cotisations

Dans un CELI, tous les gains en capitaux sont non imposables. Mais contrairement au REER, les cotisations que l’on y fait ne sont pas déductibles d’impôt. DETTE |Si vous avez des dettes et peu d’épargne, quelle action devriez-vous faire en premier ? a) Rembourser vos cartes de crédit b) Rembourser votre prêt étudiant c) Cotiser à votre REER a) Rembourser vos cartes de crédit

Il importe de payer d’abord les dettes à haut taux d’intérêt. Rien ne sert de cotiser à un REER qui vous rapportera 6-7 % si vous devez rembourser 5000 $ sur une carte de crédit qui vous fait payer 19 % de taux d’intérêt... CARTES DE CRÉDIT|Disons que vous avez un solde de 10 000 $ sur votre carte de crédit au taux de 19,8 %. Si vous remboursez chaque mois seulement le montant exigé, soit 200 $, combien de temps vous faudra-t-il pour tout rembourser ? a) 12 ans et un mois b) 34 ans et un mois c) 80 ans et un mois c) 80 ans et un mois

Selon cet exemple donné par l’Office de la protection du consommateur, le montant total des frais de crédit que vous payerez sera de 45 350 $. Voilà pourquoi il faut de préférence rembourser le solde de votre carte plutôt que de faire le paiement minimum. LE REEE|Lorsque vous cotisez à un régime enregistré d’épargne-études (REEE), pour chaque tranche de 100 $ les gouvernements vous donnent en subventions : a) 50 $ b) 30 $ c) 15 $ b) 30 $

Avec le REEE, vous êtes assurés de recevoir au moins 30 % de subventions sur les premiers 2500 $ de cotisation versée annuellement. Des subventions supplémentaires sont offertes pour les ménages à revenus modestes. ÉPARGNE|Si vous investissez dans un placement qui vous rapporte 7 % par année et que vous commencez à 25 ans, il vous en coûtera 315 $ par mois pour devenir millionnaire. Combien vous en coûtera-t-il si vous attendez dix ans de plus ? a) 405 $ b) 512 $ c) 692 $ c) 692 $

Le fait d’attendre dix ans avant de commencer à épargner va faire en sorte que votre retraite va vous coûter deux fois plus cher. Commencer tôt à épargner, c’est primordial ! IMMOBILIER|Quel montant maximal pouvez-vous donner en mise de fonds pour l’achat d’une maison avec le Régime d’accession à la propriété (RAP) ? a) 25 000 $ b) 40 000 $ c) 35 000 $ c) 35 000 $

BOURSE|Qu'est-ce qu'un « fonds négocié en bourse » (FNB) ? a) Un panier de titres qui se négocie à la bourse au même titre qu'une action b) Un fonds commun de placement spécialisé dans les grandes entreprises c) Un titre qui reproduit uniquement un indice boursier