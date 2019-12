Rétrospective 2019: Des faits divers marquants

Terribles drames familiaux, piétons fauchés, collisions fatales : l'actualité des faits divers au Québec a laissé peu de répit en 2019. L'année laissera probablement de mauvais souvenirs dans la mentalité collective. Voici la nomenclature des faits divers les plus marquants en 2019.

1. Fillette martyre de Granby

Photo tirée de Facebook

Son histoire a soulevé l’indignation de la population québécoise : une fillette de 7 ans qui aurait subi d’innombrables sévices tout au long de sa jeune existence est morte dans des circonstances extrêmement troublantes, à la fin avril, à Granby. Celle que l’on a appelée « l’enfant martyre » a été découverte ligotée dans la résidence familiale. Elle se trouvait à ce moment dans un état critique. La fillette dont on ne peut révéler l’identité a malheureusement rendu l’âme le lendemain, à l’hôpital. Son père et sa belle-mère font présentement face à la justice dans cette affaire.

2. Tragédie de l’autoroute 440

Photo Agence QMI

La scène était apocalyptique. Le bilan a été meurtrier. Un violent accident impliquant neuf véhicules, dont deux poids lourds, a fait quatre morts et six blessés le 6 août dernier, en pleine heure de pointe sur l’autoroute 440 ouest, à Laval. Certaines des victimes ont connu une fin atroce, brûlées vives à l’intérieur de leur voiture. Les services d’urgence ont eu besoin de plusieurs heures avant de réussir à maîtriser l’énorme incendie qui s’est déclaré parmi les véhicules accidentés. Des dizaines de personnes, témoins de la triste scène, resteront marquées par cet événement dramatique.

3. Deux drames familiaux en six semaines à Montréal

La fin de l’année 2019 a été marquée par deux épouvantables drames familiaux au cours desquels des pères de famille ont tué leurs enfants avant de mettre fin à leurs jours. Dans la soirée du 22 octobre, Jonathan Pomares, 40 ans, a poignardé à mort son garçon Hugo, 7 ans, et sa fille Élise, 5 ans, avant de se suicider dans la résidence familiale de la rue Curatteau, dans l’est de Montréal. C’est la mère des enfants qui a fait l’horrible découverte à son retour du travail. Moins de deux mois plus tard, dans le même secteur de la ville, une autre tragédie du genre s’est produite. Le 11 décembre, les corps de Dahia Khellaf, 42 ans, et de ses deux enfants, Aksil, 2 ans, et Adam, 4 ans, sont retrouvés dans une résidence de la place des Pointeliers. Le père des enfants, Nabil Yssaad, 46 ans, aurait assassiné les deux petits et son ex-conjointe avant d’aller se suicider à l’hôpital de Joliette.

4. Tensions au sein du monde interlope

Les têtes ont roulé en 2019 au sein du crime organisé, que ce soit chez les motards, les gangs de rue ou la mafia italienne. Près d’une vingtaine de meurtres attribuables aux groupes criminels ont été commis dans la grande région métropolitaine au cours de la dernière année. Deux des assassinats les plus significatifs sont assurément ceux des frères Salvatore et Andrew Scoppa, deux grosses pointures de la mafia italienne à Montréal. Le premier a été victime d’un meurtre retentissant au mois de mai dernier lors d’une fête familiale dans un hôtel de Laval. Son grand frère Andrew, un réputé chef de clan mafieux, est lui aussi tombé sous les balles à la fin octobre, dans l’ouest de la métropole.

5. Mort du président de Savoura dans un écrasement

Photo Martin Chevalier

Le 10 juillet dernier, le président de la compagnie Savoura, Stéphane Roy, et son fils Justin, 14 ans, ont trouvé la mort dans un écrasement d’hélicoptère. Le duo père-fils revenait du chalet familial, dans les Hautes-Laurentides, au terme d’une expédition de pêche. L’appareil Robinson R44 que pilotait M. Roy s’est écrasé à environ 90 km de l’endroit où il avait décollé. Les corps de l’homme d’affaires et de son garçon ont été retrouvés après 15 jours d’intenses recherches, près du lac Valtrie, au nord de Mont-Tremblant. La cause de l’écrasement n’a toujours pas été établie.

6. Soirée au ciné-parc tragique

Ce qui devait être une soirée en amoureux au ciné-parc a pris une tournure tragique pour les parents d’une fillette de 4 mois, dans la soirée du 31 juillet dernier, à Boucherville, sur la Rive-Sud. Après avoir assisté à la représentation, les parents s’affairaient à ranger leurs chaises et leurs effets personnels dans leur voiture, tandis que leur petite fille dormait dans une tente de plage à proximité d’eux. Le conducteur du véhicule stationné juste à côté du couple aurait fait marche arrière pour quitter les lieux et aurait accidentellement écrasé la fillette. Les manœuvres de réanimation pratiquées sur le bébé se sont avérées vaines.

7. Hécatombe chez les piétons

Pour des raisons inexpliquées, l’année 2019 a été particulièrement mortelle pour les piétons à Montréal. Après avoir enregistré 15 morts en 2017 et 18 en 2018, la police de Montréal a recensé pas moins de 24 décès chez les piétons au cours de la dernière année. Parmi les victimes, on retrouve une majorité de personnes âgées. La situation était préoccupante au point où la mairesse Valérie Plante a annoncé que l’ensemble des feux de circulation de la métropole seraient reprogrammés afin de laisser plus de temps aux piétons pour traverser.

8. Vol plané à la traverse de Tadoussac

Photo Courtoisie, Cindy Desbiens

Les images de cet accident aussi spectaculaire que tragique ont fait le tour de la province. Le 24 juin, un véhicule récréatif est allé s’encastrer contre un traversier faisant la liaison entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Le gros véhicule a été propulsé à plusieurs mètres dans les airs après que la rampe d’embarquement lui eut servi de tremplin. Le chauffeur du véhicule récréatif, Éric Bélec, a péri lors de l’accident. Il avait 40 ans. Sa passagère de 39 ans a quant à elle subi de graves blessures. Selon des témoins, M. Bélec a tout tenté pour freiner, mais sans succès. Le véhicule récréatif aurait vraisemblablement subi un bris mécanique quelques instants avant le drame.