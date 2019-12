Surprise au retour des Fêtes

Les Olympiques de Gatineau ont surpris la meilleure équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le Phœnix de Sherbrooke, en la défaisant par la marque de 4 à 3 en tirs de barrage, samedi, au Centre Robert-Guertin.

Il faut croire que le congé de deux semaines dans le circuit Courteau a profité à l’avant-dernière équipe du classement, qui a dû revenir de l’arrière à deux occasions dans la rencontre.

Les Olympiques ont cédé une avance de deux buts au Phœnix, peu après la moitié de la première période. Zachary Dean et Tyler Boivin ont créé l’égalité une première fois dans le match, en inscrivant respectivement leur but au premier et deuxième tiers.

Émile Hegarty-Aubin a ensuite ramené les deux formations à la case départ pour une deuxième fois, lors du troisième engagement.

En fusillade, Charles-Antoine Roy et Manix Landry ont déjoué le gardien du Phœnix, Thomas Sigouin, qui avait cédé trois fois sur 21 tirs durant le match.

Seul Nathael Roy a su tromper la vigilance du gardien des Olympiques, Creed Jones, en tirs de barrage. Le portier de la formation de l’Outaouais avait arrêté 31 rondelles lors des 65 minutes précédant la séance.

Les Russes font la loi

À Drummondville, les Voltigeurs ont eu maille à partir avec les joueurs russes des Tigres de Victoriaville, qui ont été de loin les plus menaçants. Les visiteurs l’ont d’ailleurs emporté par la marque de 6 à 2 au Centre Marcel-Dionne.

Mikhail Abramov y a été du but vainqueur en milieu de deuxième période. Son compatriote Egor Serdyuk a rapidement fait en sorte d’étouffer tout espoir de remontée, marquant une fois, en plus de récolter deux mentions d’aide.

Abramov a ajouté une passe, tandis que Brooklyn Kalmikov enregistrait deux points. La victoire des hommes de Louis Robitaille est aussi grandement attribuable aux performances de Fabio Iacobo. Le gardien de but a bloqué 35 des 37 lancers dirigés vers sa cage.

Une victoire d’équipe pour les «Sags»

À Rimouski, les Saguenéens de Chicoutimi ont résisté à la remontée de l’Océanic pour finalement l’emporter par la marque de 6 à 3.

Samuel Houde a bien contribué au bon départ de Chicoutimi. Après avoir servi une mention d’aide à Louis Crevier, l’espoir du Canadien de Montréal a surpris tout le monde en marquant en désavantage numérique.

Félix-Antoine Marcotty et Félix Lebeau ont, eux aussi, obtenu un but et une passe, tandis que Vladislav Kotkov y a été du filet gagnant en fin de deuxième période. L’Océanic a bien tenté une remontée au troisième vingt avec deux buts, mais les «Sags»se sont butés à Alexis Shank, qui a fermé la porte pour de bon.