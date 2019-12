Un autre but tardif qui a fait la différence

TAMPA | Claude Julien ne cachait pas, à quelques heures de cet affrontement contre le Lightning de Tampa Bay, que les trois prochaines rencontres à l’étranger étaient d’une grande importance, pour ne pas dire cruciaux pour son équipe, tellement la lutte est serrée au classement.

« On a récolté six points sur une possibilité de huit dans l’Ouest canadien, avait alors rappelé l’entraîneur en chef du Canadien, mais c’était contre des formations de l’autre conférence. Maintenant, les trois prochains matchs auront lieu contre des équipes de l’Est... »

Or, cette défaite de 5 à 4 fait très mal à son équipe, puisque les équipes de la Floride, toutes deux victorieuses samedi soir, ont ravi coup sur coup le troisième rang si précieux au Tricolore.

Le tournant

D’autant plus que ces deux formations ont respectivement disputé deux et un match de moins que le CH.

Comme il fallait s’y attendre, Julien a indiqué après le match que le premier but, accordé en fin de période (oui un autre...), au Lightning a été un tournant dans la rencontre.

« On jouait une bonne première période, sauf au cours des deux dernières minutes, a raconté Julien. L’équipe adverse a réduit la marque à 2-1 et a presque marqué un deuxième but avant la fin de l’engagement.

Les dommages sont ensuite survenus au deuxième vingt, a-t-il renchéri. Il y a bien des choses qui ne s’expliquent pas dans un match de hockey. On avait du momentum en première, mais le Lightning a pris le contrôle en deuxième. »

Dur pour le trio de Domi

Si Julien a formulé de bons mots à l’endroit de Jesperi Kotkaniemi, auteur du premier but de son équipe, ses commentaires étaient moins positifs quand il a été question de la tenue du trio composé de Max Domi, Nick Suzuki et Artturi Lehkonen qui ont été tous trois sur la patinoire pour quatre des six buts de l’équipe adverse.

« Ce trio doit être meilleur, a affirmé Julien. Tu ne peux pas donner quatre buts de cette façon. Mais ce n’est pas nécessairement juste de leur faute, il y avait aussi deux défenseurs sur la glace en même temps qu’eux. Ils ont eu de la difficulté à contrer le trio de Steven Stamkos. »

Et maintenant les Panthers !

Le Canadien a pris la direction de Fort Lauderdale après la rencontre en prévision de son deuxième match en deux jours en Floride, comme le veut la tradition dans le temps des Fêtes.

Le Tricolore affrontera les Panthers dimanche soir à Sunrise (19 h), un autre rival de la division Atlantique qu’il doit contenir pour espérer participer aux séries éliminatoires.