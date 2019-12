Un coin de paradis à vendre

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Prix réduit pour le «domaine d’exception» d’un artiste

Le prix d’un vaste domaine à Sacré-Cœur, sur la Côte-Nord, « érigé sur un terrain de 350 acres, avec vue à couper le souffle sur le Fjord-du-Saguenay et son immensité maritime », a été réduit d’un million de dollars à 6,7 millions $. C’est l’artiste-peintre René Gagnon, décrit sur son site internet comme « le peintre du Saguenay et du paysage nordique », qui vend la propriété. « Unique par sa conception, la maison aux plafonds cathédrale propose de magnifiques vitraux en verre ancien, cinq foyers et des éléments de la nature intégrés au décor.

Rare, grandiose ! » s’enthousiasme le courtier François Bissonnette, de l’agence Realta. En entrevue téléphonique, ce dernier nous a confié que le domaine était à vendre depuis un certain temps et qu’il faudrait visiblement un client « international » (possiblement asiatique) ou quelqu’un de très bien nanti pour se l’offrir. Selon lui, il s’agit d’un « endroit de rêve » où l’on peut s’adonner aux plaisirs de la chasse et de la pêche et profiter d’un « décor aménagé par un grand artiste ».

L’ancien yacht de Saadi Kadhafi à vendre

Le yacht de 25 millions $ US que la firme de génie-conseil montréalaise avait offert à Saadi Kadhafi, le fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, est actuellement à vendre pour un prix non divulgué, selon le site spécialisé SuperYachtTimes. Le site rapporte que le bateau de couleur champagne, de marque Palmer & Johnson, baptisé Hokulani, a bénéficié de rénovations intérieures cette année. Il peut accueillir dix invités et jouit notamment d’une salle de cinéma. Le Hokulani a été offert comme pot-de-vin à Saadi Kadhafi en échange de contrats pour SNC-Lavalin en Libye, a-t-on appris cet automne lors du procès de l’ex-cadre de SNC Sami Bebawi, reconnu coupable de fraude et de corruption.

La « nouvelle dolce vita » avec la Ferrari Roma

Le constructeur italien Ferrari a relâché une vidéo, de sa toute nouvelle Ferrari Roma évoluant dans les rues de Rome, dans laquelle il fait l’éloge de la « nouvelle dolce vita » (douceur de vivre). Ce nouveau bolide de Ferrari, doté d’un V8 qui permet d’atteindre 100 km/h en 3,4 secondes, a été dévoilé le mois dernier. On a appris il y a quelques jours qu’il était fabriqué avec 70 % de nouvelles composantes. Il faudra prévoir au moins 225 000 $, selon divers médias.