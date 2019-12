Un jeune Suédois comble le départ de Taylor Hall

N’est pas donnée à n’importe qui la responsabilité de remplacer Taylor Hall. Chez les Devils du New Jersey, c’est le jeune Jesper Bratt qui a été désigné pour compléter le premier trio de l’équipe, une tâche dont il s’acquitte fort bien.

Il n’y a pas que du mauvais chez les Devils cette saison. Il faut tout de même rappeler que l’équipe croupit au fond du classement de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey et qu’elle ne reçoit pas le soutien attendu de P.K. Subban et du jeune Jack Hughes. Par-dessus le marché, le New Jersey a dû laisser partir Hall au profit des Coyotes de l’Arizona.

Cependant, quelques joueurs ont élevé leur jeu individuel d’un cran et ainsi obtenu une promotion. C’est le cas de Bratt, qui a obtenu trois points vendredi face aux Maple Leafs de Toronto, au sein de la première unité offensive.

«Ils sont rapides, talentueux et on pense au hockey de la même façon, a commenté Bratt, au site web des Devils, à propos de ses compagnons de trio Nico Hischier et Kyle Palmieri. Ils rendent le jeu facile. Quand on joue comme hier [vendredi], avec beaucoup de vitesse, c’est dur pour l’équipe adverse de nous arrêter. En espérant que ça puisse continuer ainsi.»

Lors de cette rencontre, perdue en prolongation par la marque de 5 à 4, tous les membres du trio ont obtenu trois points. Bratt est toutefois d’avis qu’il doit jouer avec plus de constance s’il veut confirmer ses nouvelles fonctions.

«On joue beaucoup de parties, a mentionné le Suédois. Parfois, après un bon match, tu crois que la Ligue est plus facile qu’elle ne l’est. C’est un aspect qu’il faut apprendre et que j’ai réalisé à ma troisième année ici.»

Pour l’instant, le joueur de 21 ans compte 14 points en 32 rencontres cette saison. Lors de ses deux premières campagnes, il a atteint le plateau des 30 points chaque fois.

Un incident malheureux

Face aux «Leafs», Bratt a été bien malgré lui à l’origine de la blessure au poignet du joueur Ilya Mikheyev. L’ailier gauche a tenté un tir, mais a perdu l’équilibre et son pied a volé dans les airs, atteignant son adversaire à un poignet.

«Je ne l’ai pas senti quand il est passé, a confié Bratt. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C’est quand je suis retourné vers le banc des joueurs que j’ai remarqué le sang. J’ai regardé la reprise après le match. Je sais qu’il a été transporté vers l’hôpital. J’espère que tout se passera bien pour lui.»

Les Maple Leafs ont confirmé que la blessure de Mikheyev nécessiterait que l’attaquant russe soit à l’écart pour une période d’au moins trois mois.

Pour leur prochain match, les Devils rendront visite aux Sénateurs d’Ottawa, dimanche.