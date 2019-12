Une histoire pour finir l’année en beauté

De la même auteure que Le treizième conte, un roman qu’on a tardé à dévorer. Mais depuis que c’est fait, il nous tarde de vous le faire découvrir !

On aime bien terminer l’année avec un livre qu’on espérait pouvoir lire au moment de sa sortie en librairie, mais qui, finalement, a été mis de côté, puis disons-le franchement, oublié. Alors qu’il ne reste que quelques jours avant d’attaquer 2020, on a donc tenu à parler de ce thriller historique, paru juste avant les vacances d’été.

Depuis plusieurs siècles déjà, on se déplace de loin pour écouter les histoires qui sont racontées chaque soir au Swan, une vieille auberge familiale située sur les bords de la Tamise. Il faut savoir qu’à l’époque où l’intrigue se déroule, il n’y avait encore ni téléphone, ni télé, ni internet. Tout comme il n’y avait pas meilleur conteur que Joe Bliss, le mari poitrinaire de la tenancière.

Gothique à souhait

Joe comptait d’ailleurs se lancer dans un nouveau récit quand tout d’un coup, la porte de l’auberge sera poussée pour livrer passage à un homme horriblement défiguré transportant dans ses bras le corps d’une fillette de quatre ans qui se serait noyée. Et pas moyen d’en savoir plus, car l’homme perdra aussitôt connaissance.

Que dire ? Que faire ? Pour commencer, un client pas trop ivre sera chargé d’aller quérir Rita Sunday, l’unique infirmière des environs. Qui est du reste excellente, et qui ne tardera pas à confirmer le décès de la gamine. Mais peu après, l’impossible se produira. La gamine reviendra miraculeusement à la vie et dès lors, une seule chose comptera pour Rita : découvrir qui est cette étrange petiote.

Un roman jubilatoire qui ne manque pas d’originalité.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Le Gainsbook

Au fil des ans, Serge Gainsbourg a enregistré ses chansons dans de très nombreux studios. Souvent en France, mais aussi à New York ou à Kingston, « pour revoir ses lascars jamaïcains ». Ce livre grand format, abondamment illustré, nous permet ainsi de découvrir la face cachée de cette légende de la musique qui, de son vivant, a constamment cherché à se renouveler avec des chansons comme La javanaise, Je t’aime moi non plus ou l’album Love on the beat.

La cantine de minuit 6

Si on se demande quoi faire durant les vacances, voici une super idée : découvrir La cantine de minuit, qui en est maintenant à son sixième tome. Car dans le petit resto du quartier de Shinjuku où toutes les histoires se déroulent, les clients ne demandent pas mieux que de nous surprendre ou de nous faire sourire. Une série de mangas qu’on adore et qui a même été adaptée à l’écran par Netflix.

Pâtissier

Besoin d’un dernier petit coup de main pour terminer l’année en beauté ? Grâce à ce livre, tous les amis et parents reçus le jour de l’An ne manqueront pas de se régaler. En plus d’expliquer très simplement comment réussir tartes, mousses, biscuits ou desserts givrés, une section complète est consacrée aux gâteaux pour recevoir. Forêt-noire, millefeuilles ou religieuses au chocolat pourront ainsi être réalisés en un tournemain.

Mon bol santé au quotidien

Si on est invité pour le réveillon du 31, qu’on ne tient pas à arriver les mains vides et qu’on est littéralement à court d’idées-cadeaux sympas, ce coffret risque d’être fort utile. Passe-partout, il renferme un très joli bol en céramique, une paire de baguettes et un livre de recettes qui décline de 24 façons différentes buddha bowls et poké bowls. Bref, un coup sûr.

Frissons garantis

Dry bones

On est toujours heureux de retrouver le shérif Walt Longmire, dont les enquêtes nous en apprennent souvent beaucoup sur les Crows et les Cheyennes du Wyoming. Dans ce 12e opus, Walt, qui est désormais grand-père, devra d’ailleurs découvrir ce qui a bien pu arriver à Danny Lone Elk, le vieux rancher cheyenne, responsable de l’organisation de la Danse du soleil dans les tribus du Nord. Par une belle journée de mai, son corps sera en effet retrouvé, flottant à la surface de l’un des étangs où il avait l’habitude d’aller pêcher. Le hic ? De son vivant, il était excellent nageur...

Jurassic ranch !

En voyant débarquer le FBI quelques heures seulement après la mort de Danny, Walt comprendra que quelque chose de gros se prépare. En fait, il serait plus exact de dire quelque chose de titanesque. Sur les terres du Lone Elk Ranch, une équipe du High Plains Dinosaur Museum aurait mis au jour les ossements d’un authentique T. rex. Mais pas n’importe lequel : probablement le plus grand, le mieux préservé et le plus complet jamais trouvé. Ce qui, aujourd’hui, vaudrait plusieurs millions de dollars. Et ce qui aurait également pu valoir à Danny de toutes nouvelles inimitiés...

Une bonne intrigue, qui nous donne déjà le goût de lire la prochaine !