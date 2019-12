12 restos avec un menu original ou un concept différent à Québec

Vous aimez découvrir de nouveaux restos et partager de bons plats avec ceux que vous aimez? Pour sortir dans des endroits géniaux, voici une liste de restaurants qui proposent des assiettes originales ou des concepts qui méritent d’être soulignés!

LOUISE TAVERNE

Il faut absolument s’offrir le concept Table du chef, une expérience unique pour un maximum de 10 personnes. Il suffit de réserver la table du chef au cœur de la cuisine. Vous aurez ainsi l’impression d’avoir le chef juste pour vous et vous pourrez le regarder travailler. Tartares, burgers, gnocchis à la courge butternut, macreuse de bœuf, ris de veau, carré de porcelet, poisson du jour, etc.

48, rue Saint-Paul

L’ORYGINE

Une cuisine organique, inventive, savoureuse, fraîche et authentique... un endroit des plus charmants avec une décoration chic et épurée. Ici, tout est local et fait maison. Délicieuses options végétariennes et végétaliennes également offertes. Une alimentation moderne et locale, où les légumes sont à l’honneur. Les amateurs de viandes et de poissons seront aussi comblés.

36, rue Saint-Pierre

LVLOP

Le resto-bar e-sports LvlOp, pour level up, est un endroit pour les amateurs de jeux vidéo. On vous offre des pâtes, des burgers et un menu plus rapide, le Hit & Run (paninis, saucisses panées et cornichons frits). Consoles et PC sont mis à votre disposition.

732, rue Saint-Joseph Est

ARVI

La signature du chef Julien Masia s’inspire autour d’une cuisine libre et authentique. Les produits de saison se déclinent en deux menus (régulier ou végé) proposés en formule dégustation de cinq plats. La frontière entre la cuisine et la table est abolie et les assiettes sont ainsi préparées sous vos yeux. Les quelque 30 convives se trouvent devant la cuisine où ils peuvent admirer les chefs à l’œuvre.

519, 3e Avenue

Ô 6e SENS

L’un des défis consiste à découvrir ce que vous avez dans votre assiette, car on vous invite à plonger dans l’obscurité afin de vous mettre dans la peau d’une personne non voyante. Ô 6e Sens remet d’ailleurs un pourcentage de ses bénéfices à des organisations qui soutiennent les personnes ayant une déficience visuelle. Le menu de style classique, revisité tous les mois, s’inspire des produits de saison.

1200, avenue de Germain-des-Prés

POKÉPUFF

Ce restaurant créatif est des plus intéressants avec son menu du jour changeant. Des poke bowls à la poutine général Tao, en passant par des smoothies, tout est fait avec passion. D'autres plats sont ajoutés au menu, selon la disponibilité et la créativité des chefs. Il faut absolument essayer leurs puffs, des sortes de beignets d’origine grecque, servis avec des sauces faites maison et des garnitures originales.

2336, chemin Sainte-Foy

L'ÉPICURIEN

Ici, on vous sert le déjeuner, le dîner et le souper. La présentation des plats est hyper soignée et le menu est des plus alléchants. Tartares, foies gras... et des crêpes délicieuses et épatantes. Parmi les crêpes sucrées, la Tatin: pommes fondantes, caramel au beurre salé maison, chantilly et amandes; et du côté des crêpes salées, la montagnarde: crème, oignons, lardons, pommes de terre rôties et fromage!

1292, avenue Maguire

MADAME CHOSE

Madame Chose est un restaurant qui allie scénographie, technologie, clins d’œil auditifs et jeux d’éclairages qui évoluent en fonction de l’heure de la journée. On dit que l’expérience se retrouve autant dans l’assiette, qui mise sur des produits locaux, que dans le décor. Vous pourrez aussi déguster des cocktails classiques revisités.

5401, boulevard des Galeries

L’EMPORIUM

Vous aimez les soirées thématiques? Vous risquez d'adorer cette microbrasserie qui se spécialise dans les pizzas italiennes authentiques, les bières artisanales et les entrées à partager. Toutes les deux semaines, c’est le mardi Quiz & Pizza, et chaque dernier dimanche du mois, c'est le dimanche Yoga & Bière où un cours de vinyasa d’une heure, suivi d’une bière maison, est donné.

5350, Henri-Bourassa

LA CHOPE GOBELINE

Cette taverne de style médiéval au décor de donjon sert des plats inspirés de cette époque. Une expérience unique. Mijoté de sanglier au fromage, ragoût de sanglier avec pommes de terre, tourte aux trois gibiers, etc.

966, boulevard René-Lévesque Ouest

HONO IZAKAYA

Une taverne japonaise qui respecte les traditions. On aime le décor sans flafla et le menu hors du commun: tataki de saumon, saumon ponzu en croûte de nori, curry japonais aux légumes, poulet frit (servi sur riz), filet d’omble grillé (laqué de soya-orange) et bien plus.

670, rue Saint-Joseph Est

SAKURA

Un concept de BBQ coréen et de sushis à volonté! Vous pourrez faire cuire vos propres aliments sur une plaque au centre de la table. Un grand choix de viandes, de poissons, de légumes et de sauces. Une façon conviviale de partager un repas.

3121, boulevard Hochelaga

