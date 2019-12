5 enjeux à surveiller en 2020

Surplus à Québec, déficit à Ottawa, courses au leadership déterminantes au PQ, PLQ et au PCC, 2020 offrira son lot de débats partisans. Mais certains enjeux ont le potentiel d’avoir des conséquences beaucoup plus larges sur notre société. Les voici :

LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

2019 fut l’année de la laïcité, 2020 sera celle de la langue française pour le gouvernement Legault. Le ministre Simon Jolin-Barrette doit présenter dès ce printemps une réforme en profondeur pour mieux protéger le français.

Il pourrait aller jusqu’à rouvrir la Charte de la langue française pour la première fois en près de 20 ans. Francisation des immigrants, langue d’accueil et des affaires, politiques strictes dans les ministères et organismes, tout est sur la table.

Le consensus dans l’opinion publique sur la laïcité était relativement clair. Or, après plus de 15 ans d’immobilisme, trouver le juste équilibre sur la protection du français s’annonce bien plus difficile.

L’AVENIR DE NOS DONNÉES PERSONNELLES

Photo d'archives

Desjardins, Capital One, Equifax, LifeLabs, le réveil quant à la vulnérabilité de nos données personnelles a été brutal. C’est sans compter les données de 700 millions d’utilisateurs Facebook dans le monde, compromises au cours de 2019.

Le gouvernement Legault promet d’agir. Mais comment ? Dans ce domaine, les solutions simples n’existent pas. On peut prévoir un débat houleux sur cet enjeu qu’on a trop longtemps préféré ignorer.

À Ottawa, on espère que les libéraux finiront par répondre aux appels répétés du Commissaire à la vie privée pour une loi qui a du mordant.

QUEL PLAN CLIMATIQUE ?

Photo d'archives

Après la mobilisation climatique, en 2020, il est temps de passer de la parole aux actes.

À Québec, François Legault a promis que son plan en début d’année allait confondre les sceptiques. Déjà, la CAQ a renoncé à ce que le Québec atteigne son objectif de 2020. Le retard est trop grand. La marche est d’autant plus haute pour réduire les émissions de 37,5 % d’ici 2030.

À Ottawa, le défi est encore plus colossal. Les libéraux se sont engagés à mettre de l’avant des cibles de réduction plus ambitieuses pour 2030. Or, le Canada n’est même pas en voie d’atteindre les objectifs timides hérités de l’ère Harper. Il faudra aussi gagner l’adhésion des provinces récalcitrantes.

RÉCESSION OU NON ?

Photo d'archives, AFP

Le ministre des Finances Bill Morneau a été catégorique avant Noël en affirmant que personne ne prévoit une récession. Aurait-il oublié David Rosenberg, l’économiste le plus célèbre au Canada ? Il fut parmi les premiers à prédire l’effondrement des marchés financiers et la crise de 2008 et il prévoit les signes d’une récession dans la première moitié de 2020.

La fragilité de l’économie chinoise et le Brexit auront des répercussions mondiales. Mais surtout, l’endettement des ménages faramineux au Canada et aux États-Unis a créé, selon lui, une bulle du crédit insoutenable.

Il est certes plus pessimiste que ses collègues. Mais le débat et ses conséquences seront impossibles à ignorer.

ÉLARGIR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR

Québec et Ottawa se sont engagés à finalement respecter les critères établis par la Cour suprême. Ce sera la fin du critère de « fin de vie » au Québec, alors qu’Ottawa devra retirer l’obligation que la mort du patient soit « raisonnablement prévisible ».

Photo d'archives, Agence QMI

Le ministre David Lametti veut profiter d’un examen obligatoire prévu en juin pour se pencher sur les enjeux laissés de côté en 2016, soit les directives anticipées, les personnes mineures matures et les cas de maladie mentale.

Cette réflexion se fera parallèlement à une commission Mourir dans la dignité 2.0 qui doit être lancée au Québec afin d’évaluer comment élargir l’accès aux personnes rendues inaptes.