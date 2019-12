Battu à mort pour... 1 $

NEW YORK | Un sexagénaire a été battu à mort à la veille de Noël sous les yeux de son petit ami par quatre voyous qui se sont ensuite enfuis avec 1 $.

Juan Fresnada, 61 ans, a succombé à ses blessures vendredi, trois jours après avoir été vicieusement frappé à répétition, encaissant d'innombrables coups de pied et coups de poing, après avoir tenté de se porter à la défense de son amoureux, Byron Caceres, 29 ans. Le tout s'est produit aux environs de 1 h 25, le 24 décembre, dans le Bronx, à New York.

«Ils l'ont débranché des machines qui le maintenaient en vie. Je n'avais jamais eu une figure paternelle. Il était comme une figure paternelle pour moi», a confié Byron Caceres au New York Daily News samedi.

Selon ce qu'il a raconté au quotidien, les deux amoureux se promenaient tout bonnement lorsqu'ils ont été approchés par leurs agresseurs, qui ont demandé de l'argent. Devant leur refus, les assaillants s'en sont pris à M. Fresnada pendant un quart d'heure, avant d'abandonner leur victime gisant dans la rue.

Byron Caceres ne possédant pas de cellulaire, il n'a pu appeler les secours. Il a tenté de réanimer son partenaire après l'agression. «Juancito, tu me quittes. Je veux m'excuser pour toutes les fois où je t'ai offensé. Je promets d'aller à l'école et de travailler, et de devenir l'homme que tu souhaites», a dit Byron Caceres à son petit ami, selon les propos relayés par le Daily News.

La police de New York a mis en ligne deux vidéos dans l'espoir de mettre la main au collet des suspects. L'une d'elles montre les agresseurs s'en prendre violemment à Juan Fresnada, tandis que l'autre montre clairement le visage des assaillants recherchés.