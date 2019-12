CLOUTIER, Madeleine Desharnais



Au Foyer Notre-Dame de Lourde, le 26 décembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Madeleine Desharnais épouse de feu M. Raymond Cloutier. Elle demeurait à Château-Richer., Québec où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière St-Charles pour la mise en Crypte. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Martine Lachance), Martin; ses petits-enfants : Stéphane, Audrey et Gabriel ; ses arrière-petits-enfants : Alexis et Romy. Sa sœur et ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Denise (Yvon Lefebvre), Léo Mercier, Roger Houle, Jacqueline Mercier Desharnais, Lucette Boutin Desharnais; sa nièce Guy-Anne (Michel Brodeur); de la famille Cloutier: Thérèse, Françoise Bernier Cloutier. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Mme Desharnais est allée rejoindre Jean-Charles, Olivette (Lionel Bélanger), Marcel (Jeannine Cloutier), Marie-Marthe, André, Gabrielle, Aurèle (Lucille Desmeules), Jacqueline (Jean-Guy Fortier), Noëlla (Jean-Guy Fortier), Jean Loyola, Yvan, Claudette;de la famille Cloutier: Jean-Claude, Bertha, Roméo (Gemma Malouin), Albert (Pitou), Georgette, Émile Bergeron, Gloria, Marcel (Georges Verreault), Juliette C. Bilodeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 180-979 de Bourgogne, Québec (Qc), G1W 2L4. Par téléphone au 418 656-6241 poste 2 / site internet : www.lesdiabetiquesdequebec.com