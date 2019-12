Cinq athlètes qui voudront mieux faire en 2020

Après une année 2019 difficile, voici quelques athlètes qui pourraient profiter de l’arrivée de la nouvelle décennie pour remettre leur carrière sur les rails.

Eugenie Bouchard

En 2020, Eugenie Bouchard aura bien plus que sa dernière année à se faire pardonner. Depuis ses grands succès de 2014 (finale de Wimbledon et apparition dans le top 5), la Québécoise n’a plus été la même.

En 2019, elle a subi 13 défaites consécutives, a été blessée à de multiples reprises et a dégringolé jusqu’au 214e rang de la WTA. Bref, la prochaine saison pourrait difficilement aller plus mal pour «Genie», qui donne parfois des «flashs» de toute l’étendue de son talent.

Lance Stroll

Lance Stroll, lui, devra prouver qu’il a vraiment l’étoffe d’un pilote de la Formule 1 en 2020. Sorti de l’enfer qu’était en train de devenir l’écurie Williams, le Québécois s’est amené comme second pilote derrière Sergio Perez, chez Racing Point.

Cependant, Stroll a trop souvent joué les rôles de second violon, particulièrement lors des séances de qualification, où il n’a devancé son coéquipier que trois fois. Il a aussi terminé la course au championnat au 15e rang avec 21 points, tandis que Perez finissait 10e avec 52 points.

P.K. Subban

Cette saison, la première de Subban avec les Devils du New Jersey, le défenseur à la personnalité flamboyante présente les pires statistiques de sa carrière. En 37 matchs, l’ancien du Canadien de Montréal ne compte que sept points. Le problème, c’est qu’il n’a pas été meilleur en défense avec une fiche de -12.

En 2020, Subban devra retrouver ses repères offensifs pour permettre aux Devils de sortir des profondeurs du classement. La tâche sera colossale, mais le défenseur n’a besoin que d’une étincelle pour se remettre à briller à nouveau.

Conor McGregor

Le fougueux Irlandais ne s’est pas battu en 2019. En fait, il ne l’a pas fait depuis sa défaite d’octobre 2018 face à Khabib Nurmagomedov. Cette année, il a dû suivre des ateliers pour apprendre à gérer ses excès de colère.

Ça ne l’a pas empêché de voler et de détruire le téléphone cellulaire d’un amateur au mois de mars et de frapper un homme qui refusait de boire un verre de whisky qu’il lui proposait dans un bar, en août.

Pour 2020, «The Notorious» devra tenter de faire plus de vagues à l’intérieur de l’octogone qu’à l’extérieur de celui-ci.

Eleider Alvarez

En 2018, Eleider Alvarez causait une onde de choc en s’emparant de la ceinture WBO des mi-lourds détenue par Sergey Kovalev. Cependant, le Russe n’a pas pris de temps à monter dans le ring à nouveau avec le Québécois d’origine colombienne. Il a remis la main sur le titre, en février 2019.

Le résultat de ce combat revanche a été une immense déception pour Alvarez, qui s’est retrouvé devant rien après cette défaite. Il ne s’est pas battu en 2019, mais un combat face à Michael Seals le 18 janvier prochain pourrait aider le boxeur à regagner ses lettres de noblesse.