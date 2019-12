Complaisance et complicité

Les détracteurs habituels de la collègue Bombardier tombent en dissonance cognitive lorsqu’ils découvrent sa courageuse confrontation avec Gabriel Matzneff, qu’elle fut la seule à oser dénoncer. Dans le milieu culturel français, le récit des pratiques pédophiles de l’écrivain était célébré. Personne ne semblait voir que l’écrivain talentueux était également un être dégoûtant.

Droit d’exploiter

Ce n’est pas d’hier que la frontière à établir entre la qualité d’une œuvre et les actions de son auteur fait débat et ce n’est pas demain qu’il se réglera. Cela dit, quand l’objet littéraire lui-même est le récit d’une agression ne relevant pas de la fiction, y a-t-il vraiment une distinction à faire ?

Il y a évidemment quelque chose de choquant à voir la complaisance du monde littéraire devant ces récits qui présentent le droit d’exploiter comme une forme de libertinage raffiné. Reste que les propos dépourvus d’empathie pour les victimes de l’ogre qu’on entend encore en provenance de figures en vue, dont Bernard Pivot, montrent bien qu’il y a des gens pour qui profiter d’un mineur est un acte qui n’est choquant qu’aux yeux des coincés de la morale.

Crier son amour

On pense que c’est propre à la France et a fortiori à son milieu littéraire. Sauf que lorsqu’on voit une vedette québécoise être accusée d’inconduite sexuelle ou de violence conjugale et que ses fans continuent de lui crier leur amour sur Facebook, est-ce vraiment différent ?

On a vu la même chose lorsqu’on a déboulonné la statue de Claude Jutra. Ses admirateurs rappelaient le génie de son œuvre en condamnant un « détestable climat de rectitude politique », alors que le reste de la foule voulait mettre les bobines de ses films au bûcher.

Au fond, en France ou au Québec, ce n’est pas vraiment différent. On dénonce les déviances de ceux que l’on n’aime pas et on est complice de celles de ceux que l’on aime.