Des atouts pour faire durer l’amour

Merci d’avoir publié mon poème « Coup de foudre qui dure toujours ». Dans votre commentaire, vous déploriez que je n’aie pas pris la peine de donner des détails sur ce que nous avons fait pour arriver à pareil résultat. En toute modestie, je vous joins un poème décrivant notre vie à ma femme et moi, pour parvenir à ce que notre amour dure pendant 62 ans.

« Quand on trouve une perle de délices et d’amour, on ne veut jamais la perdre, mais la chérir pour toujours. Femme d’amour et de douceur qui n’apporte que du bonheur, une qualité de béatitude qui mérite beaucoup de gratitude. Monstrueuse, géniale, une vraie merveille, coqueluche de mon amour, sans pareille, et ses qualités et son charme enchanteurs bercent mon cœur et l’font battre de bonheur.

Prodigieuse, elle fait mouche à tout ce qu’elle touche. Avec son sage savoir-faire, elle ne fait que plaire. Or, même lorsqu’elle est absente, le logis est rempli de sa présence. Elle a donc réussi, je pense, à faire parler le silence. Avoir et élever des enfants a joué un rôle très important pour nous garder unis et heureux pour la vie!

Pour tous nos chers enfants, son cœur si généreux et si bon, parfois affectueusement je l’appelle « Maman Dion ». Côté spirituel, disons que la religion n’a certainement pas nui dans le fait de faire durer notre magnifique union ainsi que d’élever une famille unie. Dépenser avec discernement, sans nous priver, et voyager pour voguer allègrement avec un budget balancé.

Sans toujours vivre dans un jardin de roses, notre vie de couple n’est jamais morose. De sorte que, de nos légers désaccords, l’amour en sort toujours plus fort. Comme tout le monde, parfois le ton monte, mais fidélité et amour priment toujours.

ML, un grand amoureux et DM, sa douce de prédilection

Vu la signature conjointe, je soupçonne que ce texte fut écrit à quatre mains. Ce qui tendrait à confirmer que l’entente fut totale comme vous le disiez, monsieur ML, dans votre précédent poème. Le fait que vous ayez encore choisi la forme poétique pour expliquer la longévité de votre couple indique que vous avez probablement toujours privilégié la médiation à la confrontation, pour régler vos différends.

Je doute que votre recette puisse s’appliquer à tout le monde vu les différences de caractère et de tempérament d’un humain à l’autre. Et avoir la capacité de se maintenir dans un état perpétuel de pondération quand surgissent les problèmes et les conflits n’est pas donné à tout le monde, incluant moi-même. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse pas faire la paix ensuite, même si pour certains couples, ça puisse s’avérer plus ardu. Mais le fait d’avoir sous les yeux l’heureux résultat que vous nous décrivez ici peut certainement susciter l’envie chez certains couples de vouloir vous imiter.