D’où vient cette affreuse mode des hommes à barbe?

Madame DesChâtelets, pouvez-vous me dire d’où nous vient cette mode de la barbe de plusieurs jours qui rend les hommes si « moutons » au point qu’ils la suivent sans se poser de question ? Vous me direz qu’il a probablement suffi qu’un seul d’entre eux amorce le mouvement en prenant l’habitude de ne pas se raser pour que les autres suivent. Mais c’est d’une telle tristesse! Je crois que la majorité d’entre eux ne se regarde pas dans le miroir pour continuer à perpétuer cette mode. Et qui sont-elles ces femmes qui acceptent ça de la part de leur homme ? Quand on sait à quel point une figure rasée de frais c’est tellement plus sexy! Il y a de quoi se poser des questions.

D.G.

Votre commentaire ne fait que confirmer que tous les goûts sont dans la nature, et que ce qui plaît aux uns peut déplaire aux autres. Raison de plus pour vivre et laisser vivre, sans priver quiconque de sa liberté de choix.