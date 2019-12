Elbiali veut sa revanche contre Jean Pascal

ATLANTA | Avant la présentation des combats télévisés, on a pu renouer avec l’adversaire qui a relancé la carrière de Jean Pascal il y a deux ans : Ahmed Elbiali.

L’Américain (20-1, 17 K.-O.) a battu facilement le vétéran Bryan Vera (26-16, 16 K.-O.) par arrêt de l’arbitre au sixième round.

Un combat qui ne passera pas à l’histoire même si les échanges ont été nourris à plusieurs reprises.

Vera, un ancien adversaire de Sébastien Demers en 2010, a résisté le plus longtemps qu’il a pu. Il devrait penser à mettre fin à sa carrière alors qu’il a encaissé sa cinquième défaite de suite hier soir.

« C’était un combat où j’avais tout à perdre, a souligné Elbiali. Je n’avais rien à gagner sauf le fait de demeurer actif. La bonne nouvelle, c’est que j’ai pu faire six rounds.

Ce que je désire pour la suite des choses ? Ma revanche contre le gagnant du combat Pascal-Jack. J’aimerais bien que ce soit Pascal. Si ce n’est pas le cas, je serais prêt pour un combat éliminatoire contre Marcus Browne qui est une m..... »

Les noms de Pascal et d’Elbiali ont été mentionnés pour une revanche lors des semaines qui ont suivi leur premier choc. Cependant, l’Américain devra remporter au moins un combat significatif avant de pouvoir cogner à la porte du Québécois.

La leçon du vétéran

On se souvient qu’Elbiali a subi une défaite gênante contre Pascal sur la piste d’un hippodrome de Miami en 2017. Une soirée difficile au bureau pour celui qui est né en Égypte.

« C’est la première fois qu’on me reparle de ce combat. Je n’y pensais plus, a mentionné Elbiali sur un ton sérieux. Avant de monter sur le ring avec Pascal, tout le monde me disait qu’il était vieux et fini.

Sa victoire contre moi lui a donné une cure de jouvence. Lorsque je l’ai vu gagner son duel contre Marcus Browne, j’étais heureux pour lui, mais aussi pour moi. J’ai été soulagé de voir que je n’avais pas perdu contre un gars fini. »

Elbiali a tiré plusieurs leçons de ce combat du 8 décembre. Tout d’abord, il a déménagé à Las Vegas pour pouvoir avoir accès à des partenaires d’entraînement de qualité en embauchant un nouvel entraîneur.

« Ma défaite contre Pascal m’a changé dans le bon sens, a ajouté le pugiliste de 29 ans. Il m’a appris qu’il faut être intelligent, calme et humble dans un ring. C’est un très bon boxeur.

C’est un vrai professionnel. Il m’a prouvé que je pouvais me relever d’un knock-out et d’une défaite. »

Dans le calepin...