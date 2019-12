Équipe Canada junior: une occasion pour Olivier Rodrigue?

OSTRAVA | Que serait un Championnat du monde junior sans un débat entourant les gardiens de but de la formation canadienne?

Les discussions entourant le titulaire masqué ont été relancées à la suite de la contre-performance de Nico Daws contre les Russes, qui l’ont chassé après avoir inscrit quatre buts sur 18 tirs à ses dépens. Après deux matchs (cinq périodes), l’Ontarien présente une ronflante moyenne de buts alloués de 5,53 et un pourcentage d’efficacité de ,840.

Joel Hofer a cédé deux fois sur 22 tirs en relève, paraissant faible sur le deuxième but accordé. Et le passé témoigne que le jeu de la chaise musicale a tendance à se populariser durant le temps des Fêtes quand les gardiens se montrent trop généreux.

Il faudra donc voir si Olivier Rodrigue, qui mange son pain noir depuis le début du tournoi en remplissant le rôle de troisième gardien, obtiendra enfin l’occasion de se faire valoir contre les Allemands, lundi (9h HNE).

Mystère

Contrairement à ses homologues ontarien et manitobain, le Chicoutimien était le seul à avoir porté l’unifolié par le passé sur la scène internationale avant le début des festivités en sol tchèque.

À l’entrainement de dimanche, Rodrigue a semblé être mis davantage en valeur que lors des journées précédentes. Questionné à ce sujet, l’espoir des Oilers d’Edmonton a réfléchi pendant cinq longues secondes avant d’offrir une réponse digne d’un politicien.

«Je ne peux pas dire que j’en ai eu plus ou moins, a-t-il dit en souriant. Cela dit, on n’a pas encore eu de nouvelles à savoir qui allait jouer. Je reste prêt, je travaille fort et je continue de faire ce que je fais depuis le début du camp.»

«On n’a pas pris de décision là-dessus. On a parlé de la situation de nos trois gardiens. On le dit depuis le début, on est à l’aise avec nos trois gardiens et je pense qu’on a une belle profondeur devant le fiet. On a parlé de 6 850 000 scénarios et on va voir lequel des 6 850 000 qu’on va prendre», a ajouté André Tourigny, le seul entraîneur à avoir rencontré la presse, dimanche.

S’il avait confié deux jours plus tôt qu’il acceptait son sort, Rodrigue reste humain et souhaite se prouver.

«Je suis un joueur de hockey. Je ne suis pas né pour rester sur le banc. On est tous des numéros un et on veut tous jouer. Ils ont des décisions à prendre et je vais vivre avec cette décision. Moi, je suis prêt. Si j’ai la chance de prendre le filet, ce sera à moi de le garder», a juré le porte-couleur des Wildcats de Moncton.