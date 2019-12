Google rembourse plus de 400 millions $ au fisc australien

Accusée d’évitement fiscal, Google s’est finalement entendu la semaine dernière avec le fisc australien pour rembourser l’équivalent de 440 millions $ CA.

Le moteur de recherche était le dernier géant du web à ne pas avoir conclu d’entente avec l’Australian Taxation Office (ATO).

Grâce à ce nouvel accord, qui compense la période de 2008 à 2018, l’agence de revenu estime à 1,25 milliard de dollars australiens (1,14 milliard $ CA) la somme qu’elle a été capable de récupérer dans l’industrie du commerce électronique jusqu’ici.

«Il ne fait aucun doute que l’ATO collecte plus d’argent à ces géants de la technologie que la plupart des autres autorités fiscales. Ils font un excellent travail», a déclaré au «Guardian» Jason Ward, analyste principal au Center for International Corporate Tax and Research, un organisme australien qui milite pour une justice fiscale.

L’Australie a pris les grands moyens à partir de 2015 pour forcer les multinationales à lui payer des impôts.

À l’époque, les revenus des clients australiens de Google, soit environ 1,8 milliard $ CA, échappaient presque entièrement au fisc. Comme le rappelle le «Guardian», Google Australie faisait ses affaires à partir de sa succursale de Singapour, considérée comme un paradis fiscal. Du même souffle, l’entreprise assurait que son bureau sur le territoire australien ne faisait que fournir des services pour le groupe mondial.

Mais avec l’adoption d’une loi en 2016 par le gouvernement australien, ces transactions sont devenues imposables, amenant Google à finalement conclure un accord trois ans plus tard.

La compagnie a assuré au «Buisness Insider» que cette entente n’est pas aveu de culpabilité. Un porte-parole a laissé entendre au site web que ce règlement avait été approuvé par Google en échange de garanties fiscales pour le futur.

Ce n’est pas la première fois que Google plie devant un gouvernement étranger lorsqu’elle est mise dans l’embarras à cause de ses montages financiers complexes. En septembre dernier, l’entreprise américaine s’est engagée à payer près d’un milliard d’euros à la France pour mettre un terme à une enquête des autorités fiscales et pour rembourser des impôts impayés.