La transition est en cours à Nashville

Le vétéran Pekka Rinne sait que le jeune Juuse Saros prendra éventuellement sa place de gardien numéro un chez les Predators de Nashville. La belle amitié qui unit les deux joueurs facilite toutefois la transition.

«C’est une situation spéciale, a indiqué Rinne en entrevue à LNH.com. Nous sommes tous les deux originaires de la Finlande. J’ai toujours senti que j’avais de bonnes relations avec mes coéquipiers et les autres gardiens. Ce n’est pas différent avec Juuse.»

«Nous essayons tous les deux de séparer ce qui se passe sur la glace et à l’extérieur, a poursuivi le gagnant du trophée Vézina en 2018. On se bat, on compétitionne. Je veux jouer et lui aussi. C’est une situation qui est saine, mais à l’extérieur de la patinoire, il est comme un frère pour moi. On est vraiment proches.»

Rinne est toutefois conscient que son règne en tant que gardien numéro un des Predators achève.

«J’ai 37 ans. Après celle-là (cette saison), il restera une autre année à mon contrat, a précisé Rinne. Il a un brillant avenir qui l’attend et qui juste devant lui. C’est un fait.»

«Le processus (de transition) est en cours, mais en même temps, j’ai toujours ce feu en moi. La chose la plus importante à mon âge c’est d’être en santé, et je sens que je le suis. Je me sens vraiment bien. Je vais faire de mon mieux pour aider l’équipe et pour jouer des matchs. Mais je ne sais pas si j’arriverai encore longtemps à garder ce gars (Saros) derrière moi.»

Un plus grand rôle

En effet, Saros est de plus en plus sollicité par les Predators. Depuis le début de la saison, il a effectué 16 départs contre 22 pour Rinne. Les deux gardiens ont maintenu des statistiques similaires. Saros présente une moyenne de buts alloués de 3,23 alors que Rinne alloue en moyenne 3,02 buts par match. Pour ce qui est du taux d’efficacité, celui de Rinne est de ,894 tandis que Saros a un pourcentage d’arrêts de ,890.

Rinne a toutefois une fiche plus convaincante (13-7-0-3) que son substitut de 24 ans (5-7-0-3) depuis le début de la campagne.

En attendant de devenir l’homme de confiance des Predators, Saros est très reconnaissant envers Rinne, dont le soutien a été très précieux depuis ses débuts à Nashville en 2016-2017.

«Nous avons toujours eu une bonne relation, a raconté Saros à LNH.com. Il m’a toujours aidé et il le fait encore quand j’ai des questions à l’extérieur de la patinoire. Même sur la glace, nous partageons beaucoup nos réflexions sur le jeu. Oui, nous sommes en compétition, mais je n’aurais pas pu tomber sur un meilleur gars.»