L’attaque contre la résidence d’un rabbin près de New York est «un acte terroriste»

Le gouverneur de l’État américain de New York, Andrew Cuomo, a qualifié d’«acte terroriste» l’attaque survenue samedi soir dans la résidence d’un rabbin près de New York, au cours de laquelle cinq personnes ont été blessées.

AFP

«Nous avons d’importants crimes motivés par la haine que nous combattons, mais je pense que nous sommes maintenant au-delà de ça. Je pense que c’est un acte terroriste. Je pense que c’est du terrorisme intérieur. Ils veulent imposer la peur. Ils sont motivés par la haine», a-t-il déclaré à la presse en arrivant sur place dimanche matin.

En Israël, le président Reuven Rivlin s’est dit « sous le choc et indigné » après cette attaque.

« La montée de l’antisémitisme n’est pas seulement un problème juif et certainement pas seulement le problème de l’État d’Israël », a-t-il dit dans un communiqué. « Nous devons travailler ensemble pour combattre ce mal qui relève la tête à nouveau et constitue une véritable menace à travers le monde ».

Le premier ministre Benjamin Netanyahu a pour sa part « fortement condamné les récentes manifestations d’antisémitisme ».

La communauté juive américaine, forte de plus de 5 millions de personnes selon certaines estimations, est de plus en plus la cible d’attaques.

Dans un rapport publié en avril, l’Anti-Defamation League, organisation de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, avait décompté 1 879 incidents à caractère antisémite en 2018, frôlant le record de 1 986 de 2017, et incluant 39 agressions physiques, le double de l’année précédente.