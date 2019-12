Les coups de coeur 2019 des artistes

Pour quels livres, disques, films et séries télé les artistes québécois ont-ils craqué cette année ? Le Journal a posé la question...

Volume 1 de Flore Laurentienne

Photo Agence QMI, STEVE MADDEN

« C’est le projet musical de Mathieu David Gagnon, le frère de Klô Pelgag. C’est un album instrumental extraordinaire, hyper cinématographique. Je l’écoute en boucle depuis sa sortie cet automne. Ça m’a vraiment impressionné. »

– Marc-André Grondin

Antigone

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« C’est bien fait, intelligent, bien joué et très touchant. Les acteurs sont magnifiques. Sophie Deraspe est une réalisatrice très intelligente. »

– Michel Côté

Objets perdus, d’Évelyne Brochu

Photo Chantal Poirier

« C’est un album savoureux, sublime, bien écrit, bien chanté et bien réalisé. »

– Mario Pelchat

Fragile (ICI Tou.tv Extra)

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

« C’est hallucinant ! Je trouve que les gens qui n’ont pas encore vu cette série sont chanceux. »

– Isabel Richer

Faits divers – saison 3 (ICI Tou.tv Extra)

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

« C’est écœurant ! C’est bien joué et bien écrit. C’est de l’humour noir. Cette série est parfaite. »

– Cathy Gauthier

Dumbo

Photo Ben Pelosse

« J’ai presque honte de l’admettre, mais j’ai eu beaucoup de plaisir à regarder la nouvelle version du film Dumbo. J’avais déjà vu le premier film, et j’avoue que j’ai pleuré les deux fois. »

– Natalie Choquette

Parasite

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

« C’est le film de Bong Joon-ho qui a gagné la Palme d’or au dernier Festival de Cannes. C’est très ingénieux et très intelligent. J’ai adoré. »

– Lynda Johnson

Fanny Britt

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

« C’est une petite perle ! Elle a une écriture personnelle et intime qui ratisse très large, un peu comme Michel Tremblay et Serge Boucher. Elle parle de l’intime pour toucher la masse. Son humanité, sa perspicacité et son intelligence me touchent. »

– Éveline Gélinas

Ta mort à moi de David Goudreault

Photo Martin Alarie

« Je ne connaissais pas cet auteur avant. C’est un très bon roman. J’ai accroché tout de suite. »

– Marc Messier

Antigone

Photo Courtoisie

« Ce film m’a beaucoup marqué, surtout pour l’actrice qui incarne Antigone, Nahéma Ricci. Elle a un charisme et une beauté extraordinaires. Ça aurait pu être très mauvais, mais tous les codes des tragédies grecques sont repris et modernisés, avec subtilité. »

– Jean-Sébastien Girard

Révolution (TVA)

Photo courtoisie

« On écoute Révolution en famille le dimanche soir. C’est sacré ! C’est un bon show de divertissement. Je trouve ça beau. Je trouve ça émouvant. Je trouve ça l’fun de découvrir des talents et de voir les danseurs en avant-plan. Le niveau est incroyable. »

– Guylaine Tremblay

District 31 (ICI Télé)

Photo courtoisie

« Andrée [Watters] et moi, on était les deux personnes qui n’avaient jamais regardé District 31, alors on s’est fait un marathon de 300 épisodes en un mois. On était en train de virer fous ! On voulait voir si c’était si bon que ça, et effectivement, ça l’est. »

– Sylvain Cossette

Léa Stréliski

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

« Pour ses chroniques dans les journaux, ses apparitions à la radio, son livre et ses tweets incessants. Je ne sais pas comment elle fait pour écrire autant. On dirait que je vois 88 tweets d’elle par jour ! »

– Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Marriage Story (Netflix)

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

« C’est vraiment extraordinaire. Les deux acteurs, Scarlett Johansson et Adam Driver, sont formidables. Ils jouent avec des nuances incroyables, une grande sensibilité. C’est un film semi-auto-biographique du réalisateur [Noah Baumbach] ; ces gens-là s’aiment et veulent réussir une rupture à l’amiable, mais les gens autour font en sorte qu’ils s’entredéchirent. C’est très réaliste, très humain, mais aussi très frustrant, tout en étant doux et tendre. »

– Benoit Gouin

Bleu Jean Bleu

Photo Pierre-Paul Poulin

« Ça me fait tellement de bien d’écouter ça ! En plus, le gars [Ti-Claude] est venu à mon En direct de l’univers. C’est drôle, mais en même temps, c’est bon. »

– Marc Dupré

Chernobyl (HBO)

Photo Pierre-Paul Poulin

« J’adore les séries à propos d’histoires vraies. C’est super troublant, mais il faut en apprendre sur ces choses-là. »

– Andrée Watters

Sam Breton

Photo Chantal Poirier

« Il a remporté la Découverte de l’année au dernier Gala des Olivier. Il est tellement vrai et talentueux. C’est un être humain en or ! »

– Katherine Levac

Bérénice, de Catherine Trudeau

Photo Pierre-Paul Poulin

« C’est un livre jeunesse qui peut toucher tout le monde. J’aime sa poésie urbaine. »

– Mélissa Désormeaux-Poulin

Better Things (FX)

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

« Un immense coup de cœur pour cette série écrite et jouée par Pamela Adlon qui redéfinit – à mon sens – les bases de l’excellence en matière d’écriture scénaristique à la télévision. La relation qui se noue entre Sam Fox, cette mère monoparentale, et ses trois filles m’a complètement chamboulé. 5 étoiles ! »

– David Giguère

Simon Boulerice

Photo Courtoisie, Jocelyn Michel

« C’est quelqu’un qui m’a impressionnée à plusieurs niveaux. Comme créateur, mais aussi comme personne. Je l’aime beaucoup dans l’émission Cette année-là (à Télé-Québec). Il est lui-même. Il parle fort, il danse, il s’en fout. »

– Mélanie Ghanimé