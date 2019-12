Les États-Unis en tête

Les États-Unis ont profité d’un doublé d’Arthur Kaliyev, dimanche, pour vaincre la Russie par la marque de 3 à 1 et prendre du même coup le premier rang du groupe B, dans le cadre du Championnat du monde de hockey junior (CMJ) présenté en République tchèque.

L’Américain originaire d’Ouzbékistan a d’abord profité d’une opportunité des siens lors d’un avantage numérique au deuxième vingt pour inscrire son premier but du match. Il a ensuite déjoué le gardien russe Amir Miftakhov d’un tir précis au début du troisième engagement.

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield a récolté une mention d’aide sur le premier filet de Kaliyev. Nicholas Robertson a été l’autre marqueur du côté américain. Celui dont les droits appartiennent aux Maple Leafs de Toronto a fait secouer les cordages six secondes après la première réussite des siens.

Les Russes ont pu éviter l’affront d’être blanchis grâce à un autre espoir du Tricolore, Alexander Romanov. Le défenseur a profité d’un jeu de passes de ses coéquipiers pour tromper la vigilance du gardien Spencer Knight à l’aide d’un puissant tir.

Une victoire américaine représente le meilleur scénario pour la délégation canadienne qui peut toujours espérer terminer au sommet de son groupe. Il faudra cependant que l'unifolié remporte ses deux derniers duels de la ronde préliminaire, soit contre l'Allemagne et la République tchèque.

Gain facile de la Finlande

Dans un l’autre match du jour, la Finlande n’a fait qu’une bouchée du pauvre Kazakhstan au compte de 7 à 1.

Le pays scandinave a dorénavant un dossier de deux victoires et un revers en prolongation, tandis que les Kazakhs ont subi trois revers.

Dans l’affrontement du jour, l’attaquant Patrik Puistola a sonné la charge pour les vainqueurs. Le choix de troisième tour (73e au total) des Hurricanes de la Caroline au dernier encan de la Ligue nationale de hockey a touché la cible à deux reprises et a fourni une mention d’aide.

Ses coéquipiers Matias Maccelli et Tanus Kristian ont également bien fait avec une récolte d’un but et une aide chacun. L’unique réussite du Kazakhstan est provenue du bâton d’Andrey Buyalskiy.

Devant les filets, Kari Piiroinen a effectué 21 arrêts dans la victoire, alors que Roman Kalmykov a reçu 31 tirs dans la défaite.

Le Kazakhstan tentera de signer un premier gain dans le tournoi préliminaire, lundi, face à la Suède. De son côté, la Finlande conclura la première étape du prestigieux événement, mercredi, contre la Suisse.