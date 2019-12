Les participants aux éliminatoires sont connus

Les Titans du Tennessee ont obtenu le dernier billet disponible pour les séries éliminatoires dans l’Association américaine, jeudi, en défaisant les Texans par la marque de 35 à 14, à Houston.

Le porteur de ballon Derrick Henry a été la locomotive de l’attaque des Titans, grâce à des gains de 211 verges au sol, tout en ajoutant trois majeurs.

Pour sa part, le quart-arrière Ryan Tannehill a complété 13 de ses 20 remises pour des gains de 198 verges et deux touchés.

De son côté, la formation du Texas avait déjà assuré sa place en séries d’après saison. Elle a donc donné une journée de congé à plusieurs de ses joueurs partants, comme le pivot Deshaun Watson et le receveur DeAndre Hopkins.

Le portrait des séries éliminatoires est maintenant connu dans l’Association américaine. Les Titans affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dans une semaine, alors que les Bills de Buffalo seront en visite à Houston pour y affronter les Texans. Les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City profiteront d’une semaine de congé avant de jouer leur demi-finale d’association respective.

Les Steelers de Pittsburgh pouvaient toujours espérer se qualifier au début de la journée, mais la victoire des Titans et leur propre défaite, au compte de 28 à 10 aux mains des Ravens, les ont éliminés de la course.

Les Eagles, champions de leur division

À New York, les Eagles de Philadelphie ont obtenu le dernier laissez-passer dans l’Association nationale en défaisant les Giants 34 à 17.

Ils ont terminé au sommet de la division Est, tout juste devant les Cowboys de Dallas.

Le porteur de ballon Boston Scott, venu en remplacement à Miles Sanders, blessé durant le match, a inscrit trois majeurs pour les visiteurs. Pour sa part, Carson Wentz a complété 23 de ses 40 remises pour des gains de 289 verges et un touché.

La défensive des Eagles s’est levée au quatrième quart, réussissant deux revirements aux dépens du quart-arrière Daniel Jones. Ce dernier a tout de même terminé la rencontre avec 301 verges de gains par la voie des airs.

Les espoirs des Cowboys anéantis

À Dallas, les Cowboys ont fait tout ce qu’ils devaient faire pour espérer devancer la formation de la Pennsylvanie au classement, en dominant les Redskins de Washington par la marque de 47 à 16.

Dak Prescott a engrangé 303 verges de gains et a lancé quatre passes de touché. Trois d’entre eux ont été réussis par le receveur Michael Gallup. Pour sa part, le porteur de ballon Ezekiel Elliott a terminé la rencontre avec deux majeurs, un par la course et un autre par la passe.

La victoire des Eagles a toutefois réduit à néant les espoirs des Cowboys de participer aux séries éliminatoires.