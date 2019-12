Promenades littéraires et scientifiques

Ces Écrits vagabonds me rappellent, dans un tout autre registre, les Écrits corsaires d’un autre intellectuel italien, Pier Paolo Pasolini. Ces textes sont des lucioles qui guident nos pas quand on est assoiffé de savoir. Ce sont des êtres précieux, car, tout comme pour les lucioles, la civilisation moderne a tendance à les faire disparaître.

Le premier texte de ce recueil est une pure invitation à découvrir « les plaisirs non utilitaires dans l’art ». Citant l’écrivain d’origine russe Vladimir Nabokov, dont j’ignorais jusqu’à aujourd’hui l’esprit et le travail scientifiques, Rovelli rappelle qu’« un écrivain doit avoir la précision d’un poète et l’imagination d’un scientifique ». Or, ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir l’imagination d’un scientifique. Hubert Aquin ou Réjean Ducharme, pour ne citer que ces deux auteurs québécois, possédaient-ils cette capacité d’imaginer le monde de manière scientifique ?

L’instant d’après, grâce à la magie du texte, l’auteur nous emmène en Afrique, quelque part au Sénégal, là où « la marée humaine, grouillante, colorée et sale couvre un quartier immense et s’étend toujours plus dense jusqu’à la plage... » Dépaysement total. Je pense aussitôt à Ryszard Kapuscinski, ce correspondant de guerre polonais qui m’a fait voyager dans ces territoires inconnus où des damnés de la terre luttaient pour leur indépendance et leur survie. Devant cette marée humaine, sous-alimentée, abandonnée à son triste sort par les métropoles blanches, Rovelli se dit que ces hommes et ces femmes forment la majorité de l’humanité et qu’en fin de compte, c’est lui qui est bizarre, vivant barricadé dans un « jardin de richesses et de propreté ».

Science pour tous

Savez-vous que Newton, le père de la science moderne, s’intéressait aussi à l’alchimie ? En cela, il était bien de son temps, mais ses recherches sur cette non-science n’ont pas donné des résultats concluants. On aurait tort, nous dit l’auteur de se servir de cette « déviation » pour discréditer le génie de ce grand scientifique qui n’a jamais confondu science et magie.

Rovelli réussit le tour de force de rendre la physique digestible et même compréhensible pour des esprits, comme moi, qui y sont rébarbatifs. Faisant largement état des divergences scientifiques entre Aristote et Galilée au sujet de la chute des corps dans l’air et de leur vitesse, il conclut qu’il n’y a pas conflit d’intérêts et que notre monde, celui d’aujourd’hui, et celui d’hier, sont des vases communicants. « Les frontières entre théories, disciplines, époques, cultures, peuples, personnes, écrit-il, sont terriblement perméables, et notre savoir se nourrit des échanges à travers cette perméabilité. » Peu importe le fossé apparent entre différentes époques, il y a toujours un fil d’Ariane qui nous relie les uns aux autres et qui permet de poursuivre le travail de recherche entrepris par d’autres avant nous, « sans rupture radicale ni incompréhension ».

Rêves de jeunesse

Très juste et très émouvant ce qu’il dit à propos de nos rêves de jeunesse, dans les années 1960 et 1970, de refaire le monde, sans injustice, sans bigoterie, sans racisme ni sexisme, alors que la liberté sexuelle était au centre de nos vies, « une façon de rencontrer et de connaître tout le monde, l’autre sexe comme le sien ». Ces rêves ne se sont pas réalisés, de toute évidence, ce sont les « autres » qui ont gagné, et l’enthousiasme a fait place à la désillusion. Mais toutes ces luttes n’ont pas été vaines, dit-il. Nous y avons gagné quelque chose au plan personnel, et nos rêves continuent de faire leur chemin de façon souterraine, malgré les guerres et les violences extrêmes.

Cette presque cinquantaine de chroniques nous fait découvrir de nouveaux horizons, entre une pensée scientifique accessible et curieuse qui s’intéresse à tout – y compris aux drogues psychédéliques comme le LSD – et un humanisme conséquent qui ne cache jamais son parti pris en faveur de la culture et du respect des autres. Sans parler des trous noirs, du soleil et des ondes gravitationnelles, entre autres.