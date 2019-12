Une nouvelle école secondaire réclamée en banlieue de Québec

Des dizaines d'élèves de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, en banlieue de Québec, doivent faire deux heures d'autobus chaque jour pour se rendre à l'école secondaire.

Les élèves de secondaires 1et 2 se rendent à l’établissement Saint-Denys-Garneau, dans leur municipalité. Toutefois, pour les secondaires 3, 4 et 5, ils doivent aller à l’école secondaire la Camaradière, à Québec, dans le secteur Duberger-Les Saules.

Bref, les jeunes doivent donc faire environ une heure de route le matin et une autre, le soir, pour pouvoir suivre leurs cours.

Le maire, Pierre Dolbec, réclame depuis des années la construction d'une école rapidement. Il a reçu une réponse positive dans les dernières semaines, mais il souhaite maintenant obtenir un échéancier concret.

Pour lui, il en va de la qualité de vie de ses citoyens.

«Il faut qu’ils se lèvent à pas d’heure pour aller prendre l’autobus. Le soir, ils reviennent, alors que l’heure du souper est commencée pour la majorité des jeunes», a dénoncé le premier magistrat de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Pierre Dolbec croit que la construction d’une nouvelle école secondaire presse de plus en plus à cause de l’arrivée récente de petites familles dans sa ville.

Avec ses 8500 résidents, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est en effet en pleine croissance. Selon le maire, la population a augmenté de 44 % dans les cinq dernières années.

Sur place, TVA Nouvelles a d’ailleurs rencontré plusieurs parents de jeunes enfants. Déjà, ils anticipent l’adolescence de leur marmaille et réclament, eux aussi, une nouvelle école secondaire pour un avenir proche.