Une période suffit aux Islanders

En retard 1 à 0 après 40 minutes de jeu, les Islanders de New York ont inscrit trois buts sans réplique au dernier tiers pour soutirer un gain de 3 à 1 au Wild du Minnesota, dimanche, à St. Paul.

Ryan Pulock a d’abord secoué les cordages pour ramener les équipes à égalité. Matt Martin a ensuite déjoué le gardien Devan Dubnyk, qui a stoppé 25 tirs dans le match, pour donner les devants aux siens. Tom Kuhnhackl a finalement inscrit son premier filet de la saison pour sceller l’issue du match.

Ryan Donato a été le seul joueur du Wild à tromper la vigilance de Semyon Varlamov, qui a récolté la victoire grâce à une performance de 25 arrêts.

Le Lightning fait le strict minimum

À Tampa, le Lightning n’a pas eu besoin de déployer toute son artillerie dans un petit gain de 2 à 1 contre les Red Wings de Detroit.

Brayden Point a enfilé l’aiguille en avantage numérique, 5 min 33 s après le début du dernier vingt. Ce filet s’est avéré être celui de la victoire.

Ondrej Palat a ouvert la marque au deuxième tiers, tandis que Robbi Fabbri a permis aux siens de retraiter au vestiaire avec une égalité après la période médiane.

Malgré la défaite, Jonathan Bernier s’est dressé devant la cage des visiteurs, repoussant 37 des 39 tirs dirigés vers lui. Son vis-à-vis, Curtis McElhinney, a réalisé 19 arrêts sur 20 tirs.

DeBrusk s’impose face aux Sabres

À Boston, les Bruins ont profité d’un doublé en avantage numérique de Jake DeBrusk en troisième période pour défaire les Sabres de Buffalo 3 à 2.

Le premier de la soirée de l’attaquant de 23 ans représentait sa 10e réussite de la saison. Ce but brisait aussi une égalité de 1 à 1. Le choix de première ronde (14e au total) en 2015 des Bruins a de nouveau secoué les cordages, 18 secondes plus tard. La formation du Massachusetts profitait d’un avantage numérique de quatre minutes puisque Johan Larsson avait écopé de deux pénalités différentes sur une même séquence. David Pastrnak a ouvert la marque plus tôt dans la rencontre.

Rasmus Ristolainen et Curtis Lazar ont déjoué le gardien Tuukka Rask, qui a réalisé 26 arrêts.

Linus Ullmark a, pour sa part, repoussé 19 rondelles.