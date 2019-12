LECLERC, Gisèle Pelchat



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 3 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Gisèle Pelchat, épouse de feu monsieur Jean-Robert Leclerc, fille de feu Rosella Béchard et de feu Osias Pelchat. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Francine, Anne (Pauline Cormier), Céline et Robert jr., ses petits-enfants : Élaine (Michaël Leblanc) et Maxime (Mariane Pépin), ses arrière-petits-enfants : Baptiste, Romain, Léa et Édouard. Elle était la sœur de feu Yvette (feu Léonidas Marceau), feu Jules (feu Irène Binet), feu Léopold, Gemma (feu Gérard Thibault), feu Émilia (feu Jacques Lescault), feu Henri (feu Aurore Filion), feu Gaston, Jeannine (feu André Jolin), feu Jean-Yves, feu Marie-Jeanne (Claude Bédard), feu Jean-Marie (Roseanne Filion), feu Huguette (Jacques Picard), Mariette (Jérôme Filion), l'abbé Jacques Pelchat et de Richard (Pauline Bruneau). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Pelchat et Leclerc, ainsi que plusieurs ami(e)s de la Résidence les Jardins Saint-Sacrement. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel du 6e étage ouest et est de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour l'excellence des soins prodigués à Madame Pelchat tout au long de son hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Moisson Québec, 2125, rue Hertz, Québec, G1N 4E1, téléphone : 418-682-5061, www.moissonquebec.com.