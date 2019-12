VAILLANCOURT, Yves



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 décembre 2019, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé monsieur Yves Vaillancourt, conjoint de madame Diane Martel, fils de feu madame Jeannette Vachon et de feu monsieur Ovila Vaillancourt. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 4 janvier 2020, de 10h30 à 13h30.). Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants: Dominique (Dominique Dorion), Martin (France Arsenault) et David; ses petits-enfants: Stéphanie Dorion (Mathieu Le Blanc), Marie-Ève (Guillaume Baubien-Couture), Isabelle (Antoine Petit), Mathieu (Émilie Lambert) et Hugo (Anne-Sophie Paquet), Ann-Sophie, Gabriel et Etienne Vaillancourt (leur mère Nathalie Tremblay); son arrière-petit-fils Edmond LeBlanc; la mère de ses enfants, Muriel Roberge. Il était le frère de: Gisèle, feu Armande (feu Gérard Richard), Lise (Raymond Duval), Richard (Christiane Laperrière), Berthe (feu Charles Tardif), Monique (feu Sylvain Lelièvre) et Edith. Il laisse également dans le deuil ses filleules Lucie et Bianca; son filleul Christian et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Beauport et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'aide à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél.: 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec. com ou à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), tél. : 418 525-4385, site web : www.fondationduchudequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.