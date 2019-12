Blue Jackets: Elvis Merzlikins ne veut plus parler aux médias

Le gardien des Blue Jackets de Columbus Elvis Merzlikins veut profiter de l’occasion qui s’offre à lui en l’absence du partant Joonas Korpisalo. Si bien qu’il ne veut pas parler aux médias pour être dans le meilleur état d’esprit possible.

Au terme de l’entraînement de sa troupe, lundi, le Letton de 25 ans a candidement indiqué qu’il ne voulait plus avoir affaire avec la presse pour l’instant.

«J’ai parlé à l’entraîneur des gardiens, Manny [Legace]», a raconté Merzlikins, selon des propos rapportés par le journaliste Aaron Portzline (The Athletic). «J’ai parlé aux entraîneurs. J’ai discuté avec l’organisation. En conclusion, j’aimerais vous demander de me laisser tranquille. Je veux juste me concentrer sur mon occasion.»

Le gardien recrue n’a pas connu la victoire en huit départs dans la Ligue nationale de hockey, mais la blessure au genou subie par Korpisalo contre les Blackhawks de Chicago dimanche soir lui ouvre la porte.

«À Lugano [dans la Ligue suisse], lors des séries, je n’ai pas parlé aux médias parce que je voulais être dans mon propre monde, dans mon monde de gardien de but, a-t-il expliqué. C’est de la pression additionnelle, et je n’en veux pas. J’ai neuf défaites si je ne m’abuse [il en a plutôt huit à sa fiche, NDLR]. C’est mon moment. Je veux être bien dans ma peau.»

Merzlikins tentera de décrocher un premier gain dans le circuit mardi alors que les Blue Jackets recevront les Panthers de la Floride.