Saviez-vous que les Floridiens ont leur façon bien à eux de célébrer les Fêtes ? À Panama City Beach dans le Panhandle, c’est un immense ballon de plage qu’on utilise pour faire le décompte du Nouvel An, puis des filets libèrent des milliers de ballons au grand plaisir des fêtards.

À Key West, le party du jour de l’An est tout aussi unique ! Au moment du grand décompte, une Drag Queen, bien installée dans un gigantesque soulier rouge, fait sa descente au milieu d’une foule en délire ! Pour savoir comment célébrer les fêtes « autrement » en Floride, et où trouver les décorations les plus sensationnelles, nous vous dressons ici un bref aperçu...

Party de lumières

Lors de vos vacances des fêtes en Floride, n’hésitez pas à sortir de votre hôtel ou du confort douillet de votre condo, pour explorer les quartiers avoisinants et admirer les décorations de Noël. Chaque année, les Floridiens, reconnus pour leur sens de la fête, mettent le paquet et illuminent leur résidence sans retenue ! Cette saison, nous attribuons une note parfaite à la famille Eustace de Jensen Beach, un peu au nord de Jupiter, qui a décoré son immense résidence de bord de mer, de 700 000 lumières. Comme le dit si bien l’expression populaire : « Faut le voir pour le croire ! » Nous vous révélons le secret : cette maison de rêve est située au 4545 N.E. Ocean Blvd à Jensen Beach. Courez-y !

Il existe d’autres endroits que les quartiers résidentiels pour se rincer l’œil de lumières scintillantes. En voici quelques-uns :

1 La Santa’s Enchanted Forest, à Miami

Le Santa’s Enchanted Forest au Tropical Park de Miami est un grand classique ! Il s’agit d’un parc d’attractions, avec montagnes russes et grande roue, inspiré par des thèmes de Noël. Depuis plus de 30 ans, ce parc qui se targue d’avoir le plus haut sapin de toute la région de Miami est ouvert deux mois par année. Il est aussi réputé pour ses jeux de lumières dans d’immenses arches, parfaites pour vos clichés Instagram !

2 Symphony of lights du Gulf-stream Park, à Hallandale

Photo courtoisie

L’événement Symphony of lights au village du Gulfstream Park à Hallandale, connu pour ses courses de chevaux et où l’on trouve de nombreuses boutiques et plusieurs restaurants, offre aussi un décor saisissant avec son immense sapin de 50 pieds et ses milliers de lumières (on estime qu’il y en a plus d’un million). Un spectacle de son et lumière qui rocke ajoute à la magie des lieux.

3 Holiday Nights at The Edison & Ford Winter Estates, à Fort Myers

Photo courtoisie

À l’Ouest, à Fort Myers, ne manquez pas le Holiday Nights at The Edison & Ford Winter Estates. C’est ici qu’ont résidé durant l’hiver Thomas Edison et Henry Ford. Les résidences et les jardins sont habilement illuminés ! Tout simplement spectaculaire !

4 Le Zoo de Jacksonville

Des milliers de lumières transforment le zoo de Jacksonville en un monde merveilleux d’hiver. Au menu : sculptures en mouvement, village enchanté, et une véritable patinoire de « glace » sous une température agréable !

Le Nouvel An sous une pluie de ballons à Panama City Beach

Photo courtoisie

Les Floridiens ont leur façon bien à eux de célébrer le Nouvel An ! À preuve, à Panama City Beach dans le Panhandle, le décompte ne se fait pas avec une immense boule de cristal comme à New York, mais c’est plutôt un gros ballon de plage de 800 livres qui descend lentement. Puis, de grands filets libèrent 10 000 ballons ! Qui l’eût cru ! Une façon tout à fait floridienne d’entrer dans la nouvelle année !

Le Nouvel An à la façon « Key West »

Photo courtoisie, Andy Newman

La ville la plus party de toute la Floride souligne aussi à sa manière la nouvelle année. Les inconditionnels du Sloppy Joe’s Bar, sur la célèbre Duval Street à Key West, peuvent accueillir la nouvelle année alors qu’un gros coquillage (ce coquillage est le symbole des Keys) descend du toit de ce bar, jadis fréquenté par Ernest Hemingway. Tandis que du côté du complexe Bourbon St. Pub/New Orleans House, sur la même rue, c’est la réputée drag queen Sushi qui fait sa descente, dans un gigantesque soulier rouge, sous l’œil d’une foule enthousiaste, le tout suivi d’un grandiose feu d’artifice !

Des sirènes costumées pour Noël dans la région de Tampa

Photo courtoisie

Avez-vous déjà rêvé de rencontrer une sirène ? C’est possible à Weeki Wachee Springs State Park dans la région de Tampa. Sans blague, ce parc familial, véritable institution en Floride depuis 1947, offre des spectacles de sirènes sous l’eau. Et à l’occasion des fêtes, ces acrobates, arborant les couleurs de Noël, s’exécutent dans un grand bassin vitré parmi les poissons tropicaux. À vivre au moins une fois dans sa vie !

Visite de l’hôtel The Breakers à Palm Beach

Plusieurs hôtels se sont mis sur leur « 36 » pour le temps des fêtes. Tel est le cas du célèbre hôtel The Breakers de Palm Beach. La magie de Noël opère dès votre entrée dans ce palace ! Qu’il s’agisse de la grande allée menant à l’hôtel et ses immenses palmiers illuminés ou, encore, le hall de la réception finement décoré. Admirez également le tout nouveau tapis de la réception aux motifs floraux : une œuvre d’art en soi !

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook .