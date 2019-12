L’arrière-pays boréal

Les activités de plein air et de découverte sont de retour pour l’hiver à la Forêt Montmorency. Le 11 janvier, 15 février et 14 mars, la Forêt donnera l’opportunité aux 13 ans et plus de s’initier au ski-raquette. En compagnie d’un spécialiste formateur, les participants pourront apprendre en plein cœur de notre centre de ski-raquette, comment pratiquer ce sport alliant à la fois les caractéristiques du ski et de la raquette. Les samedis 25 janvier et 29 février, découvrez le hors-piste québécois à son meilleur en compagnie d’un guide expérimenté pendant une journée au cœur de la forêt boréale ! Chaque année, à la Forêt Montmorency, de nouveaux secteurs de ski hors-piste sont créés par la récolte de bois... des centaines d’hectares de découverte en perspective. Toute l’information est offerte sur le site www.foretmontmorency.ca/fr . Places limitées !

Projet VIP

Photo courtoisie

Le Centre de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) présentait le 24 octobre dernier son 2e Gala de l’Excellence. Dix catégories d’initiatives exceptionnelles ont été mises en lumière lors de ce gala. Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière a remporté à l’unanimité le prix d’Excellence de la catégorie « Coup de cœur - volet organisme communautaire » pour son projet VIP (Volet Intervention Prostitution), service offert par Alliance-Jeunesse s’adressant aux personnes qui sont actives ou à risque de se retrouver dans une dynamique prostitutionnelle ou d’exploitation sexuelle. Sur la photo : Daniel Paré, PDG du CISSS-CA; Guy Major, président de Alliance-Jeunesse; Louis Cartier, vice-président de Alliance-Jeunesse; Lauryann Irazoqui, travailleuse de proximité de Alliance-Jeunesse; Anne-Marie Roy, directrice générale de Alliance-Jeunesse et Véronique Duchesneau-Couillard, intervenante VIP de Alliance-Jeunesse.

Le Guide

Photo courtoisie

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) célèbre la 30e édition du Guide de la pourvoirie (photo). Encore une fois renouvelé, il dévoile cette année de nombreux secrets sur l’histoire surprenante des pionniers de l’industrie, d’hier à aujourd’hui. Découvrez ou redécouvrez, vous aussi, ce répertoire complet qui présente plus de 300 destinations vacances pour la chasse, la pêche et le plein air à travers le Québec. Offert à la grandeur de la province au coût de 5,95 $ plus taxes, le Guide de la pourvoirie, édition 2020, se trouve dans la plupart des magasins de chasse et pêche (Latulippe, Pronature, Écotone, etc.), les kiosques à journaux, tabagies, Canadian Tire, Walmart ainsi que dans plusieurs salons chasse, pêche et plein air destinés aux consommateurs. Lors des salons, le guide sera vendu à un prix réduit de 3 $ au kiosque de Les Pourvoiries du Québec. Il est aussi possible de se procurer le guide en format papier ou virtuel à la boutique en ligne de Les Pourvoiries du Québec au www.guidedelapourvoirie.com.

Octobre Rose à St-Basile

Photo courtoisie

Le 17 novembre dernier, Édith Hardy, initiatrice de la collecte de fonds Octobre Rose à St-Basile, et ses bénévoles ont remis la somme de 7 615 $ en soutien au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval. Mme Hardy a organisé différentes activités durant le mois d’octobre pour soutenir cette cause. Sur la photo, de gauche à droite: Marc Piché, président du Centre Nature de Saint-Basile; Mario Vincent, Grand Chevalier du Conseil 7161 de Saint-Basile; Édith Hardy, responsable de la collecte de fonds; Marie-Andrée Leclerc, représentante de la Fondation du CHU de Québec pour le Centre des maladies du sein; Nathalie Gendron, présidente du Cercle des Fermières Saint-Basile et Guillaume Vézina, maire de Saint-Basile.

Anniversaires

Photo courtoisie

L’honorable Josée Verner (photo), nommée sénatrice le 18 mai 2011, 60 ans... LeBron James, joueur de basketball américain de la NBA (Lakers), 35 ans... Tiger Woods, golfeur américain, considéré comme l’un des plus grands de l’histoire de son sport, 44 ans... Sylvie Moreau, comédienne et actrice québécoise, 55 ans... Ben Johnson, sprinter canadien sur 100 mètres, disqualifié pour dopage aux Jeux de Séoul en 1988, 58 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 décembre 2018. Claude Gingras (photo), 87 ans, journaliste et critique de musique... 2016. Rich Conaty (photo), 62 ans, animateur de radio américain... 2015. Howard Davis, 59 ans, boxeur américain, champion aux Jeux olympiques d’été de 1976... 2010. Tony Proudfoot, 61 ans, ancien joueur des Alouettes de Montréal... 2010. Saddam Hussein, 69 ans, homme politique irakien.