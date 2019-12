Le message n’a pas été capté

SUNRISE | Claude Julien a tôt fait de rappeler à ses joueurs, au lendemain de la défaite de 5 à 4 contre le Lightning de Tampa Bay, qu’il fallait se ressaisir en défense pour espérer remporter des matchs aussi cruciaux que celui d’hier soir face aux Panthers de la Floride.

Force est d’admettre que le message de l’entraîneur en chef du Canadien n’a pas été capté. Les joueurs sont retombés dans leurs mauvaises habitudes. Ce court séjour de deux matchs en 24 heures en Floride s’est terminé comme il a commencé pour le Tricolore.

« Nous avons parlé de cette situation [la vulnérabilité de notre défense] ce matin, mais ça n’a pas fait une grosse différence, a fait savoir Julien d’entrée de jeu. Quand tu marques neuf buts en deux matchs, tu devrais être capable de récolter des points. »

« Comme à la patinoire du coin »

« Nous jouons au hockey comme à la patinoire du coin, a-t-il renchéri. Nous échangeons trop de chances avec l’autre équipe. Nous ne sommes pas dans une position pour faire ça avec les nombreux blessés.

«Nous devons jouer un match plus serré défensivement et c’est à ce moment que tu limites les chances de l’adversaire, a poursuivi Julien. On a marqué cinq buts contre les Panthers et quatre la veille contre le Lightning, mais ce ne fut pas suffisant.»

Suzuki prend du galon

Même si, pour une rare fois, Julien a montré du doigt tous les joueurs de sa formation après ce revers de 6 à 5 contre les Panthers, il a toutefois admis que Nick Suzuki, qu’il a utilisé à toutes les sauces hier soir, s’est montré particulièrement solide.

Non seulement il a été le deuxième attaquant le plus sollicité de son équipe, mais son temps passé sur la glace (19 minutes et 43 secondes) est un sommet pour lui cette saison et en carrière.

«Nick joue bien, a souligné Julien. C’est un gars qui s’améliore constamment.»

L’attaquant de 20 ans a aussi connu hier son premier match de trois points dans la LNH, quand il a contribué aux buts de Tomas Tatar, Jeff Petry et Max Domi.

Le CH complètera sa série de sept matchs à l’étranger, amorcée le 17 décembre par une victoire de 3 à 1 face aux Canucks à Vancouver, en se mesurant aux Hurricanes en Caroline demain soir à 19 h, avant de renouer avec ses partisans le 2 janvier face au Lightning de Tampa Bay.