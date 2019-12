Le train des années

Les derniers jours de l’année ne sont peut-être que des dates sur un calendrier, c’est néanmoins l’occasion de prendre la mesure du temps qui passe.

Le temps fuit et la jeunesse avec lui. Il y a déjà 20 ans qu’à quelques semaines de mes 18 ans, j’allais fêter beaucoup trop fort le passage à l’an 2000. Alors que 2020 arrive, je me surprends de plus en plus souvent à dire de quelqu’un que ça fait plus de 25 ans que je le connais.

J’ai l’impression d’être dans un train et de voir le paysage défiler de plus en plus vite.

La vie, la mort

Cette année, un de mes amis les plus chers est décédé. J’ai encore de la peine. Je prends conscience que c’est une expérience que je vivrai à nouveau. C’est une habitude fâcheuse des gens que l’on aime d’être destinés à mourir. Un jour, ce sera mon tour.

Mais il faut continuer à vivre et c’est peut-être pour ça que je vais me marier l’an prochain. Je prends une décision qui va modifier la trajectoire de ma vie et ça va commencer par une célébration.

En cette fin d’année, la somme de ces événements me donne l’impression d’être en équilibre entre deux wagons, celui de la vie et celui de la mort. Car ils roulent, l’un attaché à l’autre, semble-t-il.

Le cycle de la vie

C’est ainsi pour tout le monde. Un jour, on assiste aux funérailles de quelqu’un, comme on avait déjà participé à sa remise de diplôme. Tantôt, on prend soin d’un parent malade. Une autre fois, on apprend le vélo à un enfant.

C’est le cycle de la vie, la condition humaine dans son essence. Ouvrir les bras à ceux qui arrivent, en même temps qu’on dit adieu à ceux qui partent. C’est le prolongement du même geste, comme chaque année qui succède à une autre.

Pour 2020, je souhaite à tout le monde le privilège d’aimer assez quelqu’un pour être dévasté par son départ ou pour vouloir le marier.