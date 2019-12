Les leçons de la dernière décennie

La décennie qui s’achève a donné de dures leçons en relations internationales.

D’abord, le basculement du centre du monde des États-Unis vers la Chine s’est accentué. Ce déplacement provient autant des politiques judicieuses du gouvernement chinois que de la stupidité et de la cupidité des gouvernements occidentaux.

Les effets de ce recentrage commencent à se faire sentir. Les compagnies occidentales devront trimer de plus en plus dur pour conserver leur accès aux ressources et aux marchés internationaux. Elles risquent de s’entredéchirer et de demander encore davantage de déréglementation.

Ensuite, la société américaine est devenue très inéquitable pour ses classes moyennes. La redistribution de la richesse fonctionne de moins en moins. Les statistiques sur la redistribution commencent à ressembler à celles d’il y a un siècle, avant le krach boursier de 1929, avant les grands mouvements de protestation et la grande misère du début des années 30.

Pourquoi ? Entre autres parce que des milliardaires sans scrupule désinforment les électeurs américains en leur faisant croire que plus ils gagneront d’argent, plus cet argent retournera à la population.

Capitalisme et démocratie

Autre leçon : le capitalisme n’aboutit pas automatiquement à la démocratie. On aurait dû s’en douter depuis longtemps, avec des exemples comme celui de l’Arabie saoudite. Mais depuis 10 ans, les preuves sont devenues évidentes : les pays du printemps arabe, la Chine et certains pays est européens, comme la Pologne et la Hongrie, ont évolué en sens inverse de la démocratie.

C’est que la démocratie est aussi une question culturelle. Ceux qui ont vécu longtemps sous des régimes autoritaires ont de la difficulté à défendre l’égalité et la liberté au quotidien.

Russie et Syrie

Pendant cette décennie, la Russie a poursuivi sa remontée, amorcée au début des années 2000. Vladimir Poutine a renforcé son autoritarisme, mais il s’est révélé un brillant diplomate. Par exemple, nul ne sait quelles catastrophes auraient provoqué la chute du gouvernement syrien. Le soutien indéfectible de Poutine aura permis d’éviter une déstabilisation encore plus grande de la région.

À cet égard, la décennie se termine par la faillite des politiques américano-israélo-saoudiennes au Proche et au Moyen-Orient. Le terrorisme islamique continue à y couver et il a même été exporté à travers le monde.

La leçon est qu’il est impossible de s’allier à des fondamentalistes religieux pour lutter contre le fondamentalisme religieux.

Brexit et multiculturalisme

Le Brexit donne des leçons à ceux qui s’imaginent faire le bonheur économique des peuples en sacrifiant leur identité sociale, culturelle ou religieuse.

À ce propos, le multiculturalisme apparaît non pas comme une fin en soi, mais comme une étape transitoire vers l’assimilation des immigrants ou vers la dissolution des identités nationales. D’où, quand l’assimilation est trop lente, l’opposition au projet européen dans sa version multiculturelle.

Le projet d’une Europe multiculturelle est à long terme instable et invivable.

La dernière décennie est aussi porteuse d’espoir. Par exemple, en dépit des trumpistes, jamais la conscience environnementale mondiale n’a été aussi forte. Jamais non plus les connaissances n’ont autant voyagé, malgré les efforts de censure.

La globalisation des connaissances et l’émergence de plus en plus forte d’une conscience mondiale sont de bon augure.